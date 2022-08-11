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    В Петербурге подали более 11 тысяч предложений к проекту нового Генплана города

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    3 комментария

    В ходе общественных обсуждений нового Генплана было подано более 11 тысяч предложений. Об этом 11 августа на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал директор НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга Юрий Бакей.

    «На сегодняшний день поданы заявки, на вчера уже полночь. Их подано больше 11 тысяч», — сообщил Бакей.

    Далее будет проводиться процедура регистрации заявок, создание протоколов и заключений для рассмотрения комиссии по Генплану. Глава НИПЦ Генплана добавил, что предложения будут рассматриваться как в электронном, так и в бумажном виде.

    На подачу предложений был отведен минимальный срок — с 4 по 10 августа. В целом общественные обсуждения продлятся до 28 августа.

    Новый Генплан определит развитие города до 2040 года и с прогнозом — до 2050-го.

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    Комментарии 3

    VadikPSP11 Авг 2022 в 15:12
    Бестолковое это дело генплан, все равно как надо выкрутят.
    Например на Мебельной 33 по генплану для объектов физкультуры и спорта, по факту баня с пивнухой.
    На берегу Лахтинского разлива Граничная улица уч.1 по плану Для оздоровительных целей, по факту апартаменты.
    У тинкоф арены на землях для гостиниц тоже апартаменты.
    На туристской 26 по генплану многоэтажный паркинг, по факту торговик.

    Не смешите меня своим генпланом, ничего он не значит.
    +1−0
    shestokol11 Авг 2022 в 15:00
    а сколько потребуется времени чтобы вдумчиво рассмотреть и обсудить эти 11тысяч предложений ? насмешите народ цифрой в 1 месяц ,....не верю!
    +0−0
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