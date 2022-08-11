В Петербурге подали более 11 тысяч предложений к проекту нового Генплана города

В ходе общественных обсуждений нового Генплана было подано более 11 тысяч предложений. Об этом 11 августа на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал директор НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга Юрий Бакей.

«На сегодняшний день поданы заявки, на вчера уже полночь. Их подано больше 11 тысяч», — сообщил Бакей.

Далее будет проводиться процедура регистрации заявок, создание протоколов и заключений для рассмотрения комиссии по Генплану. Глава НИПЦ Генплана добавил, что предложения будут рассматриваться как в электронном, так и в бумажном виде.