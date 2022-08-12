Если верить Генплану, как будто и не кризис. Что хотят строить в Петербурге

Несмотря на спад в строительной отрасли, застройщики активно пытаются застолбить место под новые проекты. В Петербурге продолжается общественное обсуждение проекта нового Генплана города. 10 августа завершился короткий период для подачи предложений. Тем не менее всего было подано более 11 тысяч заявок. Среди них выбрать было трудно, но «Фонтанка» показывает самые крупные и интересные предложения по застройке территорий.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Территория завода ЛОМО может превратиться в жилые кварталы в трех локациях. АО ЛОМО обратилось с просьбой о переводе шести земельных участков: территорий на улице Оптиков, 4, лит. А (130,1 тыс. кв. метров), на улице Чугунной, 2а, лит. Д (9,93 тыс. кв. метров) и улице Михайлова (четыре участка на 36,7 тысячи кв. метров). Компания попросила изменить назначение зоны П (промышленная) на зоны жилой застройки.



Развитием территории на Оптиков по доверенности занимается компания РСТИ. Там планируется построить многоэтажные дома с подземными паркингами, школой и дошкольными учреждениями. Эта же компания по доверенности АО ЛОМО будет развивать территорию как жилой квартал на улице Жукова, 18, участок 4 (площадь участка почти 25 тысяч кв. метров).



Жилой комплекс может появиться и на промышленной территории в глубине квартала на Синопской набережной (участок имеет адрес дома 56–58Б и площадь более 36 тысяч кв. метров). Расчетная общая площадь квартир — более 23 тысяч кв. метров. Заявку подало АО СКВ СПб (входит в группу ЛСР). На территории также планируется построить объекты социнфраструктуры и провести реконструкцию под апартаменты. На участке находится выявленный памятник — главный производственный корпус Казенного винного завода Министерства финансов.



«В рамках процедуры общественных обсуждений Генплана принимались заявки на изменение функционального назначения земельных участков. Компания «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» подала три заявки, в том числе об изменении зонирования территории на Синопской набережной с промышленной на деловую застройку», — прокомментировали в пресс-службе Группы ЛСР.



Поделиться Поделиться





На остров Грязный, который расположен на реке Екатерингофке, снова примеряют жилье. Площадь острова — около 11 га. «Дальнейшее использование указанной территории для размещения промышленных объектов не предполагается», — говорится в заявке. ЗАО «Петроспирт» попросило сохранить здесь деловую зону, которая даст возможность строить жилые дома, и не устанавливать промышленную зону.



Городские власти хотят поднять высотность с Ж2 (жилые дома до 4 этажей) до Ж4 (девять этажей и выше) территории юго-восточнее пересечения Киевского и Красносельского шоссе и площадью более 108 га. Корректировка предложена «в целях комплексного развития незастроенной территории, <...> а также пополнения бюджета Санкт-Петербурга за счет вовлечения территории в инвестиционный оборот».



Поделиться Поделиться





После переезда со своей площадки в Приморском районе ОАО АБЗ-1 хочет застроить высотным жилым кварталом освободившееся пространство. Как отмечает предприятие в своей заявке, переброс производства на новый участок был затеян с условием обеспечения источника финансирования «переезда». Изменение зоны на «старой» территории под жилую функцию может рассматриваться как такой источник с учетом, что финансирование из казны города не предполагается.



Входящая в группу компаний THERMEX фирма «Директ Девелопмент» владеет 7 участками на территории предприятия «Предпортовый» (общая площадь — более 362 тыс. кв. метров) между КАД, проспектом Народного Ополчения и Таллинским шоссе. Владелец попросил изменить назначение с ПД (объекты производственного, транспортно-логистического и складского назначения) на зону Ж4 (высотная застройка от 9 этажей и более). Компания хочет построить в этой локации квартал с общей площадью более 483 тыс. кв. метров (и площадью квартир более 304 тысяч «квадратов», где будут проживать 10,8 тысячи человек.



Поделиться Поделиться





Откусить территорию более 63 га от рекреационной зоны в Парголово хочет компания «Новое Левашово». Она для развития действующего производства просит сменить зональность на производственную (зона П). Это территория между КАД, Кемеровской улицей и линией железной дороги. Любопытно, что ООО «РСТИ в Парголово (специализированный застройщик)» по доверенности СПК «Пригородный», «Новое Левашово» и предпринимателя Чичояна Ю.И. будет заниматься развитием территорий непосредственно по соседству. В планах строительство высотного ЖК, поэтому заявитель просит изменить зоны с 2ЖД, Р2, Р5 (среднеэтажная жилая застройка и рекреационные зоны) на высотную зону Ж4.



Поделиться Поделиться





Еще один жилой проект может быть реализован восточнее сада Сан-Галли в центре города. Два участка между садом и железной дорогой находятся сейчас в зоне Р2, хотя территория является частной собственностью и зеленью там даже не пахнет: участки используются под стоянку транспорта. Поэтому владелец земли, ООО «Современные печатные технологии», попросил перевести территорию в деловую зону с прицелом возвести там жилье.



Производственное объединение «Пекар» готовится застроить жильем территорию восточнее Волковского лютеранского кладбища, изменив зональность с деловой и «инженерной» на высотную Ж4. Это территория, которую опоясывает железная дорога и ограничивают улицы Самойловой и Салова. Собственник хочет построить там 119 тысяч кв. метров жилья на 4,25 тысячи человек.

На месте бывшего Ленинградского нефтемаслозавода им. Шаумяна (где Софийская улица примыкает к улице Салова) входящая в группу Green Point компания «Блукросс» попросила перевести в общей сложности 152,7 тысячи «квадратов» земли по обе стороны от улицы Салова в деловую зону под жилой квартал.

«Завод слоистых пластиков» просит перевести из промышленно-деловой под жилую высотную застройку три участка более чем на 115 тыс. кв. метров на Ржевке (шоссе Революции, 84). на них предприятие хочет построить более 100 тысяч кв. метров недвижимости на 3,5 тысячи человек.



Поделиться Поделиться





Наверное, одну из самых крупных по площади заявок (если не самую крупную) подал глава «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. Он попросил перевести из сельскохозяйственной в деловую участок площадью более миллиона кв. метров, который расположен в Шушарах между железной дорогой и Новгородской улицей. Как указано в заявке, территория «является исключительным местом для размещения объектов логистики, складов, ангаров, объектов обслуживания транспорта, деловой застройки». Решение, уверен бизнесмен, «благоприятно скажется на здоровье общества в целом». Также бизнесмен попросил перевести участок в жилую или деловую зону под строительство серии детских домов семейного типа. Еще 25 тысяч га неподалеку попросила перевести в деловую зону Надежда Скорова, и неподалеку 116 га — либо в жилую, либо в деловую зону — Екатерина Леонова (по ее словам, под жилье социальной направленности).



Вместе с тем «Дальпитерстрой» попросил вывести из рекреационной зоны Р3 два участка, на 116 и 30 тысяч кв. метров, и присвоить им деловое или жилое назначение (Ж3). В заявках указано: «под доступное жилье социальной направленности».

Любопытно, что это именно та территория, на которой «Дальпитерстрой» еще в 2018 году обещал разбить общественный парк. Недавно там появился закладной камень в виде огромного кукиша — так жители напомнили застройщику о его обещании. Аркадий Скоров в ответ предложил сажать деревья самостоятельно.

В Пушкинском районе на берегу Верхнего Кузьминского водохранилища ЗАО «Корпорация «Петрострой» хочет построить анонсированный еще на XXV экономическом форуме проект «Царскосельского термального курорта», для чего просит перевести территорию из рекреационной в деловую. Компания входит в группу «Колвэй», которую основал Дмитрий Павлов, ныне — депутат Заксобрания от партии «Новые люди».



Поделиться Поделиться





Два изменения для церковных строек вносит связанный с топ-менеджерами «Газпрома» фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. Первое касается воссоздания храма святых благоверных Бориса и Глеба на Синопской набережной, который уже показывала «Фонтанка». Работы могут начаться уже через год.



Второй проект наделал много шума — это строительство 170-метровой колокольни Смольного собора, которой никогда не существовало в реальности. Для этого фонд просит изменить зону на площади Растрелли с Р2 (рекреационная) на деловую. Кроме того, территория еще включена в перечень ЗНОП — официальной «зелени», и в настоящее время строительство там запрещено.

Еще два «храмовых» предложения подали неизвестные заявители. Они предлагают сформировать два земельных участка для воссоздания утраченных церкви Воскресения Христова в Малой Коломне и церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне. Первая — на месте современного Воскресенского сквера, вторая — на месте Покровского сквера.

Любопытные заявки поступили от городского комитета по спорту. Несмотря на окрик прокуратуры, чиновники просят перевести из жилой в деловую зону участок западнее заказника «Щучье озеро», ссылаясь на адресную инвестпрограмму, в которой запланировано строительство лыжно-биатлонного комплекса. На участке, пишет комитет, планируется разместить административно-бытовой комплекс с базой проката лыж для зрителей и гаражом для спецтехники, многоэтажные автостоянки для зрителей, крытый спортивный комплекс с бассейном и тренировочным залом, общежитием и столовой. Во второй заявке речь идет о переводе в деловую зону рекреационной территории для организации подъезда к лыжно-биатлонному комплексу. Напомним, прокуратура еще в июне решила, что строить спортобъект в заказнике нельзя, и расходы на его проектирование убрали из инвестпрограммы города на 2022–2024 годы.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

