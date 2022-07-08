Воссоздание храма на Синопской может начаться уже через год, показываем, как он будет выглядеть

Воссоздание храма благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной, который был взорван в советское время, начнется уже в 2023 году. Эскиз здания уже готов, а фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры сейчас в процессе обмена участками со Смольным. Город взамен получит в собственность территорию на проспекте Энергетиков.



Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Поделиться Поделиться





Накануне Смольный сообщил о закрытии с 1 августа перехватывающей парковки на Синопской набережной напротив дома №30. В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что решение связано с воссозданием на этом месте взорванного в советские времена храма благоверных князей Бориса и Глеба. За последнее время реализация этого проекта значительно продвинулась.



Предвосхищая возможное негодование петербуржцев, стоит рассказать, что ситуация с воссозданием этого храма разительно отличается от историй о попытках построить церкви, например, в парке Малиновка и других зеленых зонах.



Во-первых, Борисоглебская церковь числится в городском законе №820–7 об охранных зонах как одна из рекомендованных к восстановлению архитектурных доминант (что попало в этот список — не пропадает). Во-вторых, она не будет построена в точности на историческом месте, поэтому не перекроет набережную и не ухудшит транспортную ситуацию. В-третьих, закрытие перехватывающей парковки там также нельзя считать чем-то ужасным, так как она, как и еще четыре парковки, которые закроют с августа, популярностью у горожан не пользовалась. По информации редакции, по факту там стояли автомобили, которые используются для контроля оплаты платной зоны парковки в центре города.



Наконец, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге, который и реализует проект, получит от города участок не за просто так. Как рассказала «Фонтанке» представитель и член попечительского совета фонда Анна Хмелева, условия были следующие. Фонд ищет и согласовывает со Смольным участок, а затем выкупает его и передает в собственность города в обмен на «храмовый». На поиски и выкуп такого обменного актива у фонда ушло больше года. Взамен город получает участок даже чуть больше, площадью 6,1 тысячи кв. метров западнее дома №11 по проспекту Энергетиков. Вид его разрешенного использования — «для размещения промышленных объектов». Участок под храмом впоследствии будет передан приходу.



Юридически процесс обмена уже близок к завершению, пояснила Хмелева. В августе планируется подать заявление на оформление в собственность территории на Синопской набережной. Оформление может занять 6–8 месяцев, но при удачном стечении этот вопрос может быть решен еще в 2022 году. Разрешение на изыскания уже на руках. Более того, примерно через две недели планируется начать археологические раскопки на этой территории.

Разработкой эскиза и проектированием занимается «Архитектурная мастерская Мамошина». Глава и основатель мастерской Михаил Мамошин рассказал: эскизную часть работы можно считать готовой. «На сегодняшний день материалы все сделаны, у меня готов архитектурно-градостроительный облик, готов материал эскизного проекта для согласования с КГИОП в части соответствия режимам охраны. Стадия проектирования уже идет», — сказал он, заметив, что это процесс длительный.



Впрочем, увидеть, как будет выглядеть воссозданный храм, можно уже сейчас на видеовизуализации.



«Архитектурная мастерская Мамошина»

Вероятнее всего, эскиз храма будет представлен на Градостроительный совет города.

Как пояснил Мамошин, воссоздание храма будет вестись на основании имеющейся иконографии. «Более 90% материалов есть. Мне кажется, там по интерьеру не хватает материалов. Но я думаю, что практика воссоздания подобных святынь предусматривает актуализацию интерьера, это благоукрашение», — добавил он.



Сам храм немного сместится (на это есть благословение митрополита Варсонофия). Исторически здание располагалось на пристани и предусматривало причальную зону. Сейчас Синопская набережная — это нагруженная транспортная магистраль, и о ее перекрытии речи, конечно, идти не может.



Воссозданное здание частично встанет на сохранившийся фрагмент фундамента оригинального храма. Впрочем, Мамошин не исключил и возможности частичной музеефикации. Кроме того, здание немного развернется. Если в первоначальном здании алтарь смотрел на юго-восток, то в воссозданном он будет смотреть на северо-восток.



Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Фото: «Архитектурная мастерская Мамошина» Поделиться Поделиться







«Разворот сделан в каноне, все это согласовано и благословлено. Сегодня храм стоит в контексте новой набережной градостроительно выверенно. Когда вы едете от Смольного в сторону Лавры, он замыкает перспективу оси набережной. И хорошо фланкирует обратный проезд от Лавры в сторону Смольного», — пояснил архитектор.

Кроме того, для начала строительства необходимо внести изменения в городской закон об объединеных охранных зонах №820–7 (как раз в нем и есть список рекомендованных к восстановлению утраченных доминант), а также в Генеральный план Петербурга. «Есть определенная процедура. Но то, что мы вносим, предусмотрено законодательством. Воссоздание храмов по 820-му, который основан на документах ЮНЕСКО, — это предусмотрено», — подчеркнул Мамошин.



Также, согласно дорожной карте реализации проекта, необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования участка (основной — размещение объектов транспорта) и скорректировать правила землепользования и застройки, поменяв назначение участка на «религиозное».

Архитектор согласился, что можно ждать начала непосредственно строительства уже в 2023 году. В фонде уверены, что стройка точно будет запущена в следующем году.



Высота храма будет соответствовать исторической. Она составляет 52 метра 44 см под «яблоко». По заведенному правилу все отметки указываются под шар или под «яблоко», как говорили в Петербурге, пояснил архитектор. На «яблоко» устанавливается крест.



Напомним, пятикупольную церковь во имя святых Бориса и Глеба возвели в 1869–1882 годах по проекту Михаила Щурупова. Внешний облик здания вобрал в себя черты романского стиля, каноны русского зодчества. Храм работал до 1934 года. Потом его закрыли и использовали не по назначению. Здание эксплуатировалось плохо, в конце концов пришло в упадок и начало саморазрушаться. Когда в 1975 году церковь взорвали, она представляла собой остов без крыши.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

