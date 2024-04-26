Мусорный полигон под Гатчиной теперь работает только на Петербург. Беглов обещает 100-процентную сортировку через 6 лет

Полигон «Новый свет — ЭКО» с 1 апреля принимает только отходы и Петербурга. Закрыть его сейчас не представляется возможным.



О том, что Ленобласть больше не вывозит свои отходы на этот полигон под Гатчиной с начала апреля, 26 апреля сообщил вице-губернатор региона Михаил Ильин. По его словам, закрытие «Нового света» должно произойти после того, как «будут введены в строй новые мощности по переработке отходов», — сообщает телеграм-канал правительства Ленинградской области.

«Новый свет — ЭКО» — крупнейший полигон региона, его мощность несколько раз увеличивали, несмотря на то, что там уже случаются оползни. «Фонтанка» рассказывала, что туда едут на размещение более половины петербургских отходов. Заменить его должны новые заводы Невского экологического оператора по сортировке и переработке мусора. Но пока запущен только один — на Волхонке, остальные четыре столкнулись с различными препятствиями, и конкретные сроки строительства сейчас назвать сложно. Подробнее об этом здесь.