Птицы — десятая проблема. Петербургский мусор не меняет областную прописку

Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Первые шаги по строительству мусороперерабатывающих заводов не изменили карту распределения петербургских отходов. Проще увеличить метраж существующих полигонов, чем расставить предприятия по Ленобласти.



О заявлении председателя комитета по природопользованию Александра Германа в ЗакСе с начала октября пишут городские паблики и СМИ: чиновник сообщил депутатам, что полигон «Новый Свет» под Гатчиной прошел экологическую экспертизу, которая позволяет ему увеличить емкость еще на миллион тонн. В самом комитете получить хоть какой-то комментарий по поводу произошедшего не получилось. Не стали говорить в Росприроднадзоре и о компании — операторе полигона, хотя о решении продлить жизнь свалке, ресурс которой практически исчерпан, говорилось уже давно. Видимо, тема такая, неприятная.



Куда везут В городе производят отходы 5,6 млн человек плюс порядка 2 млн, приезжающих и работающих в Петербурге (это подсчеты комитета по природопользованию). Всего мусор накапливается на 28 тысячах адресов, мест для раздельного накопления насчитали 4,5 тысячи. За прошлый год все вместе намусорили на 17 млн кубометров, с начала 2023-го принято 11,2 млн кубов.



С момента так называемой мусорной реформы в Петербурге работает единый оператор по обращению с отходами — НЭО (Невский экологический оператор). Город разделен на 12 транспортных лотов, все вывозят четыре генподрядчика, не считая пяти десятков смежных организаций и субподрядчиков. По городу ездят ежесуточно более 400 машин, из которых примерно 350 — это первое плечо (от дворов до точек перегруза и ближних полигонов), остальные — второе (до дальних областных).



Куда везут — известно. Часть — на обработку: на недавно открытый КПО «Волхонка» и соседний объект ООО «ТЭК», на объекты «ЭкоВаста» в Рыбацком и на Парнасе, на «Бронку-2» «Эко Лэнда», «Автопарку № 1 Спецтранс», на площадки «Нового Света — ЭКО» в Предпортовой и на Старообрядческой. Но в итоге до полноценной переработки, то есть утилизации, добирается менее 5%.



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Остальное, как и раньше, либо напрямую, либо после сортировки уезжает на областные полигоны, их три. 59% принимает огромный «Новый Свет» под Гатчиной: по-своему легендарная свалка, против которой регулярно протестуют местные и которая в прошлом году громко обрушилась, обнажив нутро и запахи. 31% — РАСЭМ под Выборгом, остальное — «АвтоБеркут» в Лужском районе. Альтернативы нет, да и эти полигоны работают только на зыбком компромиссе регулирующих органов и заинтересованных сторон, а так-то региональные власти собирались полностью запрещать такое складирование мусора после 2023 года.



Что с птицами и «Волхонкой» О том, что «Новый Свет» собираются расширять, говорилось и ранее. Однако всего три адресата для 11 млн кубометров городского мусора — это не только радость для местных жителей, экологическая нагрузка и запах, но и крайне неоптимальная логистика. Собственно, инвестиционная часть мусорной реформы — это строительство пяти заводов мощностью 600 тысяч тонн в год каждый (2 в городе, 3 в области с собственными маленькими полигонами). «Фонтанка подробно рассказывала о концепции, но сейчас уже глупо отрицать, что еще на стадии согласования эти планы стали вязнуть в протестах населения и двусмысленной позиции чиновников. Надежды на то, что люди будут относиться к инфраструктуре мусоропереработки как к любой другой, вроде котельных и линий электропередачи, не оправдались.



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Вещественные успехи — только на «Волхонке», где НЭО выкупил старую площадку МПБО-2, реконструировал его и открыл первую очередь современного предприятия. Но открыл — это громко сказано. По сути, до сих пор отходы сюда везут только в режиме пусконаладки. «Фонтанка» объясняла — почему. И «Волхонка», и «Новоселки», которые должны появиться по соседству с одноименным рекультивируемым полигоном, попадают в охранную зону аэропортов (Пулково и Левашовский аэродром, где сейчас ведет строительство Газпром). А это значит, что на каждое предприятие, которое может привлекать птиц, требуется получить орнитологическое заключение. Пока готовили подзаконные акты и подкладывали регламенты, прошли месяцы.



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В итоге заключение на уже открытую очередь «Волхонки» получили только в конце сентября. Очередность согласований — это вообще отдельная история, но для понимания важно: разрешение на ее строительство получено только после этого, 10 октября, и действует, судя по материалам ГАСН, до середины 2024-го. К декабрю, чего доброго, дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.



В начале октября пришло орнитологическое заключение и на вторую очередь, которая должна будет принимать 400 тысяч тонн в год. Эксперты обычно опасаются скопления на мусорных заводах «самолетоопасных» чайковых и врановых, реже — голубей и скворцов, остальных — только в период миграции. Для оценки любого объекта применяют индекс орнитологической привлекательности (да-да, именно так), в формулу упаковывают наличие корма, мест для гнезд, посадки и т. п.



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На «Волхонке» за ними понаблюдали, заприметили смешанную стаю ворон и грачей. Врановые волновали больше всего, потому что они наиболее адаптивны, за несколько дней привыкают и перестают реагировать на средства отпугивания. Однако открыто хранящихся отходов проект не предусматривает, корма для птиц эксперты не видят, как и укрытий. Правда, здесь есть куда присесть передохнуть, да и ни одной хищной птицы — то есть угрозы для стай — не замечено. В целом завод интересен птицам на девяточку, при максимальном балле 30. В документации много мероприятий — от использования особых контейнеров и ворот до акустических установок, «механических репеллентов» (это такие щетки и ерши в местах присаживания птиц, а также зеркально-механические устройства), воздушных шаров, манекенов (людей и хищных птиц). Экспертиза считает, что меры орнитологической защиты достаточны. Можно строить, ввести хотят до конца года.



А что с остальными заводами «Новоселки» — очень важный объект. Если с орнитологами пройдет так же гладко, то других проблем возникнуть не должно: это промзона рядом с полигоном, закрытым несколько лет назад, земля под завод в генплане предусмотрена давным-давно. А главное — рядом. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как именно там будет принимать, сортировать и перерабатывать отходы. Сейчас готов проект, он в экспертизе, параллельно оформляется статус стратегического проекта. Вводить собираются тоже в 2025 году.



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У городских заводов нет того, что предполагается у областных, — своего полигона для неперерабатываемых хвостов. Наиболее перспективным из комплексов, которые хотят прописать в Ленобласти, сейчас кажется КПО «Островский» под Выборгом, уже объявлен конкурс на строительство за 12 млрд рублей. Надо ли говорить, что здесь тоже проходили народные сходы против стройки? Но уже есть некий пакет документов: положительное заключение государственной экологической экспертизы, распоряжение правительства о переводе земли лесного фонда в земли промышленности, да и вообще там уже идет подготовка на земле. И снова срок — 2025 год.



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КПО «Дубровка» во Всеволожском районе — противоположный по траектории проект. Там тоже прошли экспертизу, но потом выяснилось, что бывший карьер включен в перечень водных объектов. Как теперь там что-то строить, неясно, идут судебные разбирательства, сам НЭО пытается изучить правовые последствия. Проект не закрыт, но будущее его туманно.



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Последний адрес — КПО «Юго-Западный» в Оржицком поселении. Там сейчас Невский экологический оператор заканчивает инженерные изыскания, но пока они не готовы. Так что и окончательное решение не принималось, даром что этот объект в отраслевой территориальной схеме.



Вот, собственно, и все. В лучшем случае в ближайшее время «Волхонка» вырастет до искомых 600 тысяч тонн отходов и заработает в полноценном режиме. А все остальное — минимум до 2025 года. Как в этом случае не расширять областные полигоны, которые должны проглатывать миллионы кубометров городского мусора, — неясно.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»