Что ж ты вьешься? Петербургские мусорщики у Пулково и рады бы ворон считать, да порядка нет



«Дела об обязании» обычно несложны: если есть прописанное законом требование, то его и надо выполнять. Так что сама компания, как пишет пресс-служба, не стала спорить, все исковые требования признала. Сроку ей дали до сентября 2024 года. Но здесь, прямо скажем, не все зависит от мусорщиков. А точнее — почти ничего.



Адрес производственной площадки — Волхонское шоссе, 116. Ровно такой же, как у первого из пяти запланированных мусороперерабатывающих предприятий Невского экологического оператора: раньше здесь был завод МПБО-2, который и сам собирался стать региональным оператором по обращению с отходами, но не сложилось, титул достался НЭО, который выкупил объект у менее удачливого унитарного предприятия. К выкупу этому, как известно, теперь возникли вопросы у полиции; но не с точки зрения самой процедуры, а относительно того, как организаторы торгов делили комиссию. И речь сейчас не об этом.



Так вот НЭО, сосед «Топливной экологической компании», еще прошлой осенью открыл первую очередь завода на Волхонке. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, в какой почтенной компании его запускали. Пока она должна перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год, после открытия второй очереди — 600 тысяч (как и каждое из пяти запланированных предприятий). Именно такие заводы по плану должны спасти Петербург от мусорного цунами, которое на него неминуемо надвигается по мере закрытия областных полигонов.



Но еще на этапе строительства стало известно, что НЭО угодил в силок птичьего законодательства. И Волхонка, и будущий завод у Новоселок уверенно попадали в 15-километровую зону вокруг аэропортов (Пулково и Левашово), где запрещены объекты, привлекающие птиц. Казалось бы, могучее лобби со стороны правительств Петербурга, Ленинградской области, Интер РАО и ВТБ (учредители НЭО, ВТБ позже передал свою долю городу) как-нибудь да решит эту проблему. Но дальше как у классиков: «Папа, знаешь, мы, кажется, ошиблись»: запретную зону сократили вдвое, но и этого чуть не хватило — Волхонка все равно оказывается в опасном радиусе, не говоря о Новоселках.



Просить еще ужаться не стали, спокойно достроились. Почему? Ну, про уровень координации и взаимовыручки чиновников двух регионов в этом вопросе давно ходят легенды, а Интер РАО изначально приходило с деньгами и технологиями. Кроме того, «Фонтанка» описывала производственную цепочку нового завода, в целом списанного с подмосковного КПО «Восток»: открытой сортировки там нет, только в закрытых цехах, органика превращается в компост опять же в герметичном ангаре, хвосты уезжают на полигон. «Это технологическая площадка, к которой предъявляется огромное количество требований, вроде отвода фильтрата и так далее. И остающаяся здесь органика обезврежена, то есть ничего гнить под крики чаек не будет», — говорила в интервью «Фонтанке» гендиректор НЭО Екатерина Горшкова.



Спустя полтора месяца после открытия завода выяснилось, что просто сказать «у нас здесь птиц нет, посмотрите» — не получится. Вышло правительственное постановление, по которому все объекты по обращению с отходами вокруг аэропортов необходимо проверить на привлекательность для птиц — ровно по той формулировке, какую суд сейчас избрал для ТЭК. И собственно, в те же сроки — до сентября 2024-го. Для «Пулково», как для аэродрома класса А, зона безопасности составляет от 7,5 до 10 км, в зависимости от того, о каком заводе речь. НЭО — менее чем в 7 км, придется проводить экспертизу.



В самом Невском экологическом операторе «Фонтанке» сообщили, что на данный момент ждут порядка такой орнитологической экспертизы. Утвердить его должны в федеральном правительстве, до тех пор начать процедуры невозможно. По данным издания, последнее совещание с участием вице-премьера Виктории Абраменко прошло на прошлой неделе. Все — не в первый уже раз — договорились поторопиться.



Так что принципиальный для города НЭО и не такой крупный ТЭК (100 тысяч тонн максимум, а фактически — около 40 тысяч) — в одной лодке. И экспертизу им проходить одинаковую. Судя по постановлению правительства (которое не равно порядок), если экспертиза решит, что птицы все же симпатизируют заводу, у него будет полгода, чтобы все исправить. Пока что, насколько можно судить по судебному решению, никто ТЭК не закрывает, таких обеспечительных мер не требовали и не принимали. Площадка НЭО тоже функционирует: там идет пусконаладка оборудования — естественно, с сырьем в виде отходов.



То, что для мусорного регоператора Петербурга — новость, то для его соседей — повседневность. По словам гендиректора «Топливной экологической компании» Юрия Шубянкина, претензии к птичьему базару возникли давным-давно, еще когда на Волхонском шоссе работал МПБО-2 с его легендарной грудой балласта. И претензии прокуратуры он получает не в первый раз, и судится — тоже. Нынешний иск — самый вегетарианский. Да, прокурор настаивает, что с оператором Пулково и Росавиацией строительство не согласовывали, но, по крайней мере, никто не требует закрыться. ТЭК тоже ждет важных решений, чтобы заказать экспертизу у аккредитованной министерством организации, а пока оставил в секторе открытой сортировки только строительный мусор, говорит Шубянкин.