Мусорный завод на Волхонке придется проверить на привлекательность для птиц. Это важно для Пулково

Правительство России приняло постановление, которое обязывает проверить все объекты по обращению с отходами и выяснить, насколько они привлекательны для птиц. Небезопасные заводы и полигоны строить или запускать вблизи аэропортов будет нельзя.

Изменения в положение о приаэродромной территории приняты 24 января, 30-го числа об этом сообщает «Российская газета». Согласно документу, до 1 сентября 2024 года «собственники объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, расположенных в границах шестой подзоны приаэродромной территории» должны провести исследование на предмет отсутствия факторов, которые привлекают птиц, и достаточности мер защиты объекта. В случае негативных результатов у него будет полгода на то, чтобы такие меры принять; если он не сделает этого — предприятие использовать будет нельзя.

По степени защиты от птиц мусорные заводы делятся на несколько категорий: «объекты закрытого типа, эксплуатация которых не допускает проникновение птиц на объект; оборудованные системой отпугивания птиц; оборудованные автоматизированной комплексной системой обнаружения и отпугивания птиц». Отпугивать пернатых можно по-разному: биоакустическими установками, ракетницами, газовыми пушками, трещотками, зеркальными шарами, лазерными отпугивателями, сетями, муляжами, химическими методами, с использованием радиоуправляемых моделей, с использованием хищных птиц.

«Пулково» является аэродромом класса А, и в соответствии с классификацией положения его шестая подзона — от 7,5 до 10 км в зависимости от конкретного мусороперерабатывающего объекта. Открытый в конце декабря комплекс НЭО на Волхонке — менее чем в 7 км от контрольной точки аэропорта. Теперь для полноценного запуска площадки в эксплуатации ее придется проверить, как указано в постановлении, — подтвердили «Фонтанке» на предприятии. Ранее 47news подробно писал о коллизии вокруг площадки на Волхонке, которая попала в «запретную» приаэродромную зону Пулково. В такой же ситуации находится второй гипотетический завод НЭО, в Левашово, который также опасно соседствует с новым аэродромом «Газпрома».