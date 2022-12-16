Завертелось. Мусорная реформа в Петербурге сделала первый шаг — пока еще взаймы

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

НЭО открыл в Петербурге первый завод по переработке отходов. Футуристическая часть мусорной реформы, можно сказать, реализована на 7%. Для кого-то пустяки, а другие не надеялись и на это. Утром 16 декабря на территории бывшего завода МПБО-2 — а теперь Невского экологического оператора — наготове стоят непривычно сипмпатичные мусоровозы. Им явно предстоит играть самих себя в церемонии запуска первого предприятия НЭО. Внутри здания все еще намывают. Есть, впрочем, вещи непреходящие: лед у крыльца скалывают топором и лопатой, не хватало еще попасть в новостные сводки через рубрику «Происшествия». Прессу просят пройти в микроавтобус, чтобы медработник поковырял у них палочкой в носу и подтвердил отрицательный статус по ковиду. Чей именно протокол подарил эти флэшбэки из 2021 года — узнать не удалось.



Отходим от планов и намерений



Выбирать есть из кого: открывать первый в Петербурге комплекс по переработке отходов в новой эре приехали два губернатора: Петербурга, где эти отходы и появляются, и Ленобласти, куда они безальтернативно едут сейчас смешанной массой. Но тесты на коронавирус при них давно уже не брали, так что поневоле начинаешь думать на третьего гостя: Бориса Ковальчука, главу Интер РАО, которое является одним из акционеров НЭО. В большую четверку этот коллектив превращается благодаря Денису Буцаеву — руководителю ППК «Российский экологический оператор», которая курирует мусорную реформу во всей стране.



Журналисты дожидаются приезда делегации в зале, где за командным пунктом сидит оператор предприятия — так, по крайней мере, предполагается сценарием. Утро у него странное: мужчину, который должен бы следить за отгрузкой мусора и работой агрегатов, постоянно просят посмотреть то на левый экран, то вообще вверх, так нужно для картинки. В определенный момент что-то начинает пищать, но оператор стойко продолжает позировать. Он знает, что делает — на экранах ничего не происходит и ничего никуда не едет, все ждут. «А бутылки он не бьет?» — обсуждают, кажется, чью-то личную жизнь. Но нет — речь про пакеторазрыватель, с которого здесь начинается вся сортировка.

Выбирать есть из кого: открывать первый в Петербурге комплекс по переработке отходов в новой эре приехали два губернатора: Петербурга, где эти отходы и появляются, и Ленобласти, куда они безальтернативно едут сейчас смешанной массой. Но тесты на коронавирус при них давно уже не брали, так что поневоле начинаешь думать на третьего гостя: Бориса Ковальчука, главу Интер РАО, которое является одним из акционеров НЭО. В большую четверку этот коллектив превращается благодаря Денису Буцаеву — руководителю ППК «Российский экологический оператор», которая курирует мусорную реформу во всей стране.Журналисты дожидаются приезда делегации в зале, где за командным пунктом сидит оператор предприятия — так, по крайней мере, предполагается сценарием. Утро у него странное: мужчину, который должен бы следить за отгрузкой мусора и работой агрегатов, постоянно просят посмотреть то на левый экран, то вообще вверх, так нужно для картинки. В определенный момент что-то начинает пищать, но оператор стойко продолжает позировать. Он знает, что делает — на экранах ничего не происходит и ничего никуда не едет, все ждут. «А бутылки он не бьет?» — обсуждают, кажется, чью-то личную жизнь. Но нет — речь про пакеторазрыватель, с которого здесь начинается вся сортировка.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почетные гости приезжают к 9, сама церемония — быстрая и регламентированная. Александр Беглов говорит о современном оборудовании, экологическим чистом производстве, поручении президента избавиться от открытых полигонов: «Реформа непростая, она сложная, но я уверен, что у нас все получится и уже получается». «Для меня очень важно, что мы переходим от планов, намерений, проектов к конкретной работе, — говорит Александр Дрозденко. — Мы должны понимать, что взамен закрытым полигонам должны прийти новые площадки, новые производства, современные заводы для утилизации ТКО. И без этого невозможно закрытие полигонов».





Борис Ковальчук человек не особенно публичный, но говорит и он: «Для нас очень важно, что объект введен в сроки менее, чем за год. С 1 января НЭО приступил к функциям мусорного оператора. И уже сегодня мы запускаем КПО «Волхонка» мощностью 200 тысяч тонн. Мы ставим задачу вывести показатель переработки на уровень 70%. Безусловно, это потребует времени, и, как любое, производство, оно пройдет свой путь, связанный с отладкой технологии».



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый неочевидный момент в любой подобной церемонии — символический акт открытия завода. Рубильник вчетвером не дернешь, так что выносят большую кнопку. Нажимают на нее, на экране возникает другая, что-то где-то происходит, и ангар начинает агрессивно шуметь, а конвейеры ехать. Надо думать, не в первый раз, но впервые — при всех.





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Площадку на Волхонском шоссе НЭО сначала взял в управление,



Главный принцип — сортировка, отбор полезных фракций, отправка неперерабатываемых

Площадку на Волхонском шоссе НЭО сначала взял в управление, выкупил и вывез оттуда легендарную уже груду балласта . После этого запустил строительство первой очереди комплекса по переработке отходов, взяв за технологический образец КПО «Восток» в Подмосковье. С той принципиальной разницей, что мощность «Востока» — 1,2 млн тонн в год, а «Волхонки» — 600 тысяч тонн, но и то — после запуска обеих очередей строительства. Пока открыта только первая, на 200 тысяч тонн, остальное построят в 2023 году, подрядчик уже найден. Главный принцип — сортировка, отбор полезных фракций, отправка неперерабатываемых хвостов на полигоны . Если описывать линейку вкратце, то после пресловутого пакеторазрывателя отходы выдают на ленту, где сперва рабочие вручную отбирают разный «крупняк» (самое большое, вроде старых кроватей, уже отсеяли на подходе). Затем идут так называемые грохоты, у которых можно и «зависнуть»: в крутящихся барабанах мусор распределяют на три фракции по размеру. Ну а дальше — 1,7 км конвейерных лент и много развилок в виде разных сепараторов: магнитного, нескольких оптических, баллистического, воздушного. Вторичные ресурсы прессуют, горючую фракцию для RDF-топлива измельчают, хвосты отсеивают. За всем следит автоматическая система управления. Подробнее об этом — здесь, на примере другого запланированного завода в Левашово.

На выходе, как сообщает НЭО, из мусорной массы достают 15% — это вторичные материальные ресурсы, такие как стекло, бумага, картон, пластик, металлолом, их предполагается отправлять на соответствующие заводы Петербурга и области. Еще 20% — это RDF-топливо, его получают из легких горючих фракций, линия построена. По словам, Бориса Ковальчука, такое топливо можно отправлять для использования в котельных (пилотный проект уже идет) или на цементные предприятия. 40–45% — это мелкая органика, которую отвозят в цех компостирования, чтобы потом компост превращать в технологический грунт, но это — перспектива второй очереди строительства. Оставшееся — те самые хвосты, которые ни во что полезное не переделать, им по-прежнему дорога на полигоны.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





НЭО подчеркивает, что завод построен не только быстро, но и компактно, он занимает вдвое меньшую площадь, чем аналогичные. «Чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду в процессе работы предприятия, выгрузка поступающих на комплекс отходов и их сортировка будут осуществляться в закрытых цехах, оборудованных системами вентиляции и фильтрами для очистки воздуха. В результате объем выбросов сократится более чем на 90% по сравнению с аналогичными показателями опытного завода МПБО», — сообщает компания.





Реформа взаймы



НЭО начал выполнять функции петербургского регоператора по обращению с отходами в начале 2022 года, перед этим он не без приключений получил контракт на 10 лет и на 130 млрд. В первом приближении на НЭО замкнули все контракты на вывоз твердых коммунальных отходов, а он уже нашел себе перевозчиков. Январь и февраль выдались очень тяжелыми: на контейнерных площадках копились горы мусора, были проблемы с заключением договоров, по поводу заваленных контейнеров снимали музыкальные клипы. НЭО и Смольный говорили о резкой смене логистики, закрытых дворах и саботаже со стороны отстраненных перевозчиков. Со временем коллапс удалось преодолеть, хотя и сейчас поступают жалобы из нескольких округов Центрального района, где жилищники перестали выкатывать баки навстречу мусоровозам.



Конечный пункт грузовиков, впрочем, не изменился, — это полигоны Ленобласти, которые переполняются, иногда с грохотом, настоящим. Так что реформа это не рутина с перевозчиками, а строительство новой инфраструктуры. А именно — пяти заводов: двух в Петербурге (на Волхонке и Левашово) и трех в Ленобласти. Каждый по 600 тысяч тонн в год, отличие только в том, что областные будут иметь также полигоны для хвостов.



«Волхонка» — единственная площадка, где работы идут, по остальным адресам — проектирование или споры с местными. Объем инвестиций в первый завод оценивается в 6,3 млрд рублей. НЭО изначально примерно так и обозначал стоимость каждого из предприятий, так что на фоне повального роста цен Денис Буцаев отдельно отметил: «Коллегам из «Невского экологического оператора» удалось удержать ценовую планку на очень низком уровне, что, естественно, благотворно повлияет на отсутствие тарифных последствий для населения». За эти слова НЭО, вероятно, ему благодарен: когда тарифы на вывоз мусора резко выросли, Смольный объяснял это именно перспективным строительством заводов по переработке.



У Буцаева есть и своей интерес: «Российский экологический оператор» помогает с финансированием строительства всей инфраструктуры, сам он подтвердил это 16 декабря. Помогает в долг, очередной заём предполагается брать уже на вторую очередь «Волхонки». Это вообще отдельный разговор. НЭО — собственность 4 акционеров: Петербурга, Ленобласти, Интер РАО и ВТБ. О последнем на церемонии не вспоминали, на кнопку он не жал, и причина понятна: намерение Смольного выкупить его долю в НЭО уже засветили даже в бюджете города. Но что с ВТБ, что без него — статуса и возможностей других участников, казалось бы, должно хватать, чтобы строить заводы на своей земле. Может быть, на это намекал Борис Ковальчук, когда предлагал остальным акционерам скинуться и вложить в уставный капитал НЭО по 4 млрд рублей, чтобы довести его до 16 млрд с нынешних символических 100 млн. Письмо Ковальчука двум губернаторам цитировали 47news: ««В настоящее время расходы АО «Невский экологический оператор» финансируются со стороны ПАО «Интер РАО» в рамках акционерного займа, объём расходов составил 1,9 млрд рублей», — сообщал он и добавлял, что банки готовы кредитовать стройку «только при наличии поручительств акционеров».

