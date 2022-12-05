Регоператор Петербурга нашел подрядчика для строительства мусорного завода на Волхонке

Компания «Энергосеть» оказалась единственной, подавшей заявку в ходе запроса предложений, который ранее объявил Невский экологический оператор. Речь идет об основном строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе.
Протокол опубликован в конце прошлой недели. Согласно ему, победителем признано ООО «Энергосеть», единственная подавшая заявку компания. Она входит в холдинг «Интер РАО», а головной компанией для нее является «Интер РАО — Электрогенерация». Это неудивительно, ведь и сам Невский экологический оператор на 25% и одну акцию принадлежит холдингу, который и берет на себя все технологические решения.
Сам запрос предложений на реконструкцию бывшего завода МПБО-2 на Волхонке и по сути превращение его в полноценный комплекс по переработке отходов НЭО объявил еще в октябре. Стартовая стоимость — 3,5 млрд рублей. Речь идет о строительстве очереди мощностью в 400 тысяч тонн в год. При этом полная мощность будущего КПО должна составлять 600 тысяч тонн, как и второго завода в черте города, который должен появиться в Левашово. О том, как на них будет организован проект переработки, — читайте на «Фонтанке».