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    Регоператор Петербурга нашел подрядчика для строительства мусорного завода на Волхонке

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    Компания «Энергосеть» оказалась единственной, подавшей заявку в ходе запроса предложений, который ранее объявил Невский экологический оператор. Речь идет об основном строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе.

    Протокол опубликован в конце прошлой недели. Согласно ему, победителем признано ООО «Энергосеть», единственная подавшая заявку компания. Она входит в холдинг «Интер РАО», а головной компанией для нее является «Интер РАО — Электрогенерация». Это неудивительно, ведь и сам Невский экологический оператор на 25% и одну акцию принадлежит холдингу, который и берет на себя все технологические решения.

    Сам запрос предложений на реконструкцию бывшего завода МПБО-2 на Волхонке и по сути превращение его в полноценный комплекс по переработке отходов НЭО объявил еще в октябре. Стартовая стоимость — 3,5 млрд рублей. Речь идет о строительстве очереди мощностью в 400 тысяч тонн в год. При этом полная мощность будущего КПО должна составлять 600 тысяч тонн, как и второго завода в черте города, который должен появиться в Левашово. О том, как на них будет организован проект переработки, — читайте на «Фонтанке».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о планах регоператора Петербурга — НЭО — по строительству пяти мусороперерабатывающих комплексов мощностью по 600 тысяч тонн каждый. На практике работы идут пока только на Волхонке — на площадке, которая ранее принадлежала ГУП МПБО-2. Еще один завод в Петербурге должен появиться в Новоселках. Остальные три — в Ленобласти. Однако, помимо протестов местных жителей, на данный момент не решен вопрос запретных зон вокруг аэропортов Пулково и в Левашово, в границах которых не должно быть мест скопления птиц.

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    Комментарии 1

    AndrewBarsik05 Дек 2022 в 20:31
    Для чего этот цирк с имитацией конкуренции и антимонопольного регулирования? Издали бы закон, что все деньги за ЖКХ отдаются семьям Ковальчуков и Сечина, а они распоряжаются ими так, как им взбредёт в голову, и они же придумывают тарифы. По крайне мере не приходилось лгать и юлить.
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