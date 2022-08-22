Кто еще не скидывался? Ковальчук предлагает Беглову и Дрозденко всё-таки поучаствовать деньгами в мусорной реформе

Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Поделиться Поделиться





Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук направил идентичные письма градоначальнику Петербурга Александру Беглову и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Тема послания — участие регионов в судьбе «Невского экологического оператора». По информации 47news, это произошло в июле.

Оператор Петербурга по обращению с отходами создан полтора года назад. Это один из обязательных этапов мусорной реформы в каждом регионе. Учредители: город, область, «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и «Интер РАО», доли почти равные, у регионов чуть больше. Каждый вложил в уставной капитал под 25 млн. Управлением НЭО (гендиректор Екатерина Горшкова) по факту занимаются люди «Интер РАО». Ранее 47news сообщали о планах ВТБ передать свой пакет в доверительное управление «Интер РАО».



Для начала Борис Ковальчук интеллигентно напоминает историю вопроса: соглашение между учредителями НЭО о создании новой системы подписано ещё в октябре 2020-го.

«Одной из основных задач АО «Невский экологический оператор» является строительство современной мусороперерабатывающей инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно пяти комплексов по переработке отходов, что требует инвестиций в сумме около 30 млрд рублей», — заходит он.

В РФ проблемой обращения с отходами не занимались со времен СССР. Полигоны давно исчерпали ресурс, но альтернативы нет. Отсюда проблема незаконных свалок.



«Кроме того, со стороны менеджмента компании предлагаются к реализации иные инвестиционные проекты в сфере транспортировки и утилизации отходов, которые требуют привлечения финансовых ресурсов», — говорит губернаторам автор письма.

А дальше становится понятна мелодия. «В настоящее время расходы АО «Невский экологический оператор» финансируются со стороны ПАО «Интер РАО» в рамках акционерного займа, объём расходов составил 1,9 млрд рублей», — переходит он к деньгам.

Ковальчук сообщает, что «Интер РАО» провело работу по поиску кредитных средств на операционную деятельность и строительство заводов, «установлена готовность финансовых институтов к предоставлению заёмных средств только при наличии поручительств акционеров». Проще говоря, банки готовы дать денег, если Петербург и Ленобласть гарантируют возврат кредитов.

К сути бизнесмен переходит в конце:

«На основании вышеизложенного для реализации поставленных задач предлагаю рассмотреть возможность увеличения уставного капитала НЭО с 99,9 млн рублей до 16 099,9 млн путем взносов акционеров пропорционально долям участия».



Еще раз округленно: предлагается повысить уставный капитал со 100 млн рублей до 16 млрд. То есть в 160 раз. И с каждого по 4 млрд. «Это позволит оптимизировать структуру финансирования и реализовать проекты в требуемые сроки», — предупреждает Борис Ковальчук.

Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





Последние строчки несут серьезную смысловую нагрузку — для «Интер РАО» обращение с отходами непрофильный бизнес, корпорация-гигант появилась в этой истории, когда Смольный окончательно завяз. Похоже, «Интер «РАО» всё это утомило — ответственность как бы на всех, а деньги сдает один. Плюс решения не принимаются, а скорее саботируются.

В правительстве Петербурга ответили на письмо, мол, все предложения рассматриваются, но нужна подробная база. Отзыв Смольного говорит о теме будущего: «необходимы наличие долгосрочной программы, <…> технико-экономическое обоснование проекта, включающее параметры стоимости создания объектов и финансово-платежный механизм; финансовую модель проекта; бизнес-план общества».



Подробнее о том, что предлагает «Интер РАО» и что отвечают регионы, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.