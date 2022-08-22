    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    СРОЧНО

    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Кто еще не скидывался? Ковальчук предлагает Беглову и Дрозденко всё-таки поучаствовать деньгами в мусорной реформе

    4904
    22 комментария
    Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ
    Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФФото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук направил идентичные письма градоначальнику Петербурга Александру Беглову и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Тема послания — участие регионов в судьбе «Невского экологического оператора». По информации 47news, это произошло в июле.

    Оператор Петербурга по обращению с отходами создан полтора года назад. Это один из обязательных этапов мусорной реформы в каждом регионе. Учредители: город, область, «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и «Интер РАО», доли почти равные, у регионов чуть больше. Каждый вложил в уставной капитал под 25 млн. Управлением НЭО (гендиректор Екатерина Горшкова) по факту занимаются люди «Интер РАО». Ранее 47news сообщали о планах ВТБ передать свой пакет в доверительное управление «Интер РАО».

    Для начала Борис Ковальчук интеллигентно напоминает историю вопроса: соглашение между учредителями НЭО о создании новой системы подписано ещё в октябре 2020-го.

    «Одной из основных задач АО «Невский экологический оператор» является строительство современной мусороперерабатывающей инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно пяти комплексов по переработке отходов, что требует инвестиций в сумме около 30 млрд рублей», — заходит он.

    В РФ проблемой обращения с отходами не занимались со времен СССР. Полигоны давно исчерпали ресурс, но альтернативы нет. Отсюда проблема незаконных свалок.

    «Кроме того, со стороны менеджмента компании предлагаются к реализации иные инвестиционные проекты в сфере транспортировки и утилизации отходов, которые требуют привлечения финансовых ресурсов», — говорит губернаторам автор письма.

    А дальше становится понятна мелодия.

    «В настоящее время расходы АО «Невский экологический оператор» финансируются со стороны ПАО «Интер РАО» в рамках акционерного займа, объём расходов составил 1,9 млрд рублей», — переходит он к деньгам.

    Ковальчук сообщает, что «Интер РАО» провело работу по поиску кредитных средств на операционную деятельность и строительство заводов, «установлена готовность финансовых институтов к предоставлению заёмных средств только при наличии поручительств акционеров». Проще говоря, банки готовы дать денег, если Петербург и Ленобласть гарантируют возврат кредитов.

    К сути бизнесмен переходит в конце:

    «На основании вышеизложенного для реализации поставленных задач предлагаю рассмотреть возможность увеличения уставного капитала НЭО с 99,9 млн рублей до 16 099,9 млн путем взносов акционеров пропорционально долям участия».

    Еще раз округленно: предлагается повысить уставный капитал со 100 млн рублей до 16 млрд. То есть в 160 раз. И с каждого по 4 млрд. «Это позволит оптимизировать структуру финансирования и реализовать проекты в требуемые сроки», — предупреждает Борис Ковальчук.

    ПоделитьсяПоделиться

    Последние строчки несут серьезную смысловую нагрузку — для «Интер РАО» обращение с отходами непрофильный бизнес, корпорация-гигант появилась в этой истории, когда Смольный окончательно завяз. Похоже, «Интер «РАО» всё это утомило — ответственность как бы на всех, а деньги сдает один. Плюс решения не принимаются, а скорее саботируются.

    В правительстве Петербурга ответили на письмо, мол, все предложения рассматриваются, но нужна подробная база. Отзыв Смольного говорит о теме будущего: «необходимы наличие долгосрочной программы, <…> технико-экономическое обоснование проекта, включающее параметры стоимости создания объектов и финансово-платежный механизм; финансовую модель проекта; бизнес-план общества».

    Подробнее о том, что предлагает «Интер РАО» и что отвечают регионы, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

    Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ
    Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФФото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

    Невский экологический оператор является региональным оператором Петербурга по обращению с отходами, сумма контракта с городом составляет 130 млрд рублей. При этом строительством всей инфраструктуры для будущих мусороперерабатывающих комплексов занимаются структуры Интер РАО. В планах компании cтроительству пяти мусороперерабатывающих комплексов, два из них — в Петербурге, на Волхонке и в Новоселках. Еще три объекта запланированы в Ленобласти, хотя эти адреса вызвали протесты со стороны жителей. За образец технологии взят КПО «Восток» в Подмосковье. При этом петербургские площадки на данный момент входят в противоречие с требованиями запретных зон вокруг аэродрома в Левашово и аэропорта Пулково. Подробнее о планах НЭО и концепции обращения с отходами — читайте в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close