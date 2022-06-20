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    ВТБ может выйти из управления Невским экологическим оператором

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    3 комментария

    Один из учредителей регоператора Петербурга по переработке отходов — ВТБ Инфраструктурный холдинг — рассматривает возможность выхода из компании. Официально пресс-служба ничего не комментирует.

    О планах структуры ВТБ передать свой пакет в доверительное управление другому акционеру Невского экологического оператора — Интер РАО — на прошлой неделе сообщили 47news. По данным издания, рассматривается также опцион на дальнейший выкуп. В пресс-службе ВТБ на вопрос «Фонтанки» ответили «без комментариев».

    Напомним, НЭО был создан в Санкт-Петербурге в январе 2021 года учредителями выступили правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 25% плюс 1 акция), а также ПАО «Интер РАО» и ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (по 25% минус 1 акция). Уставной капитала составляет почти 100 млн рублей.

    Именно НЭО является региональным оператором Петербурга по обращению с отходами, сумма контракта с городом составляет 130 млрд рублей. При этом строительством всей инфраструктуры для будущих мусороперерабатывающих комплексов занимаются структуры Интер РАО. Подробнее о планах НЭО и концепции обращения с отходами — читайте в материале «Фонтанки».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    angel of death
    мне непонятно другое
    в Концепции НЭО, размещённой на сайте - указано, что для гос.квартир, которыми владеет Город, вывоз мусора учитывается в общих начислениях ЖКХ (т.е. розовой квитанции)
    так почему же это НЭО рассылает квитанции жителям этих квартир, если они не обязаны ему платить?

    Фонтанка, вы бы разобрались с этим...
    X-кот
    оказалось, что не только деньги из бюджета надо получать, а еще и работать?! Не-е-е, так мы не договаривались..
    Денеб
    Чиновничья алхимия.....перекачка денег из одних карманов в другие......
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