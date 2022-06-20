ВТБ может выйти из управления Невским экологическим оператором

Один из учредителей регоператора Петербурга по переработке отходов — ВТБ Инфраструктурный холдинг — рассматривает возможность выхода из компании. Официально пресс-служба ничего не комментирует.
О планах структуры ВТБ передать свой пакет в доверительное управление другому акционеру Невского экологического оператора — Интер РАО — на прошлой неделе сообщили 47news. По данным издания, рассматривается также опцион на дальнейший выкуп. В пресс-службе ВТБ на вопрос «Фонтанки» ответили «без комментариев».
Напомним, НЭО был создан в Санкт-Петербурге в январе 2021 года учредителями выступили правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 25% плюс 1 акция), а также ПАО «Интер РАО» и ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (по 25% минус 1 акция). Уставной капитала составляет почти 100 млн рублей.
Именно НЭО является региональным оператором Петербурга по обращению с отходами, сумма контракта с городом составляет 130 млрд рублей. При этом строительством всей инфраструктуры для будущих мусороперерабатывающих комплексов занимаются структуры Интер РАО. Подробнее о планах НЭО и концепции обращения с отходами — читайте в материале «Фонтанки».