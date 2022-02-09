Сортировка и политика. Портрет мусорной реформы показали петербуржцам

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Невский экологический оператор опубликовал долгожданный проект концепции по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это, в общем, портрет мусорной реформы на 400 страницах, утверждения которого ждали уже давно. Он не утвержден главами регионов и сейчас — но проект согласован на уровне правительств. А опубликование — приглашение к обсуждению.



Диагноз



В документе признается, что данные о фактическом объеме образования отходов собираются сейчас из нескольких источников, не всегда бьются и в целом подлежат уточнению. В 2020 году в Петербурге вроде бы накопилось 1,37 млн тонн (не считая объектов общественного назначения, это еще под 300 тысяч), в Ленобласти — почти вдвое меньше, 711 тысяч тонн. Но именно что «вроде бы». «Фактически приходится признать, что достоверные данные о количестве образующихся отходов отсутствуют, — говорится в документе. — Это подтверждает и совершенно не адекватный темпам развития региона рост количества отходов». В общем, не так важно, сколько было — надо понять, с чем предстоит работать. Для Ленобласти утверждена шкала: от 753 тысяч тонн в 2022 году до 818 тысяч в 2031 году. Для Петербурга — два варианта: рост с 1,73 млн тонн до 1,92 млн тонн и рост с 2,40 млн тонн до 2,67 млн тонн. Как видно, разрыв серьезный, а для того, чтобы создавать инвестиционную программу — критический. Невский экологический оператор больше доверяет второму прогнозу. В итоге, согласно ему, можно посчитать наиболее вероятный сценарий: в 2022 году в Петербурге и Ленобласти накопится 3,16 млн тонн (19,75 млн кубометров), в 2031-м — 3,49 млн тонн (21,83 млн кубометров).

С этим и надо будет разбираться. Концепция готовилась в 2021 году, так что описанная в ней система — это, скорее, как было до начала реформы в Петербурге. Отходы в Петербурге вывозили либо несколько крупняков («Автопарк № 1 «Спецтранс», «Автопарк № 6 «Спецтранс», ПКФ «Петро-Васт», «Мехуборка», «Эко Лэнд», «Спецтранс 47»), либо кто-то из малых предприятий (иногда без лицензии вообще или с чужой лицензией). Как известно, с начала реформы «шестой» Спецтранс ушел из города, не сумев выиграть контракт. Его — условно — заменил «Эко Лэнд», и именно в этой зоне начались самые большие проблемы с вывозом мусора. Дополнительный сюжет — это перегрузочные станции: они есть у крупных перевозчиков, которые имеют возможность везти отходы не напрямую на полигоны малыми мусоровозами, а в два этапа. По три таких у «первого» Спецтранса и «Петро-Васта», две — у «шестого», по одной — у «Синергии» и «Мехуборки». Как это выглядит у «Эко Лэнда», которому с ходу достался второй по величине контракт в городе, 47news описывали накануне.



Заявленная общая мощность объектов обработки и утилизации (2,1 млн тонн в год) не подтверждена конкретными проектами, говорится в концепции. В основном все едет сразу на полигоны области (их мощность — порядка 2,3 млн тонн), а то, что не было обезврежено на двух площадках МПБО-2 (напомним, это данные 2021 года, мощность их составляла 400 тысяч тонн) — захоранивается как есть. Да и на само МПБО-2 возили смешанный мусор, что убивало весь смысл компостирования в барабанах, туда надо отправлять только биоразлагаемое.



Вообще, проблемы в концепции обозначены на каждом этапе. На стадии накопления, это, например, слабый учет фактического объема отходов; слабый охват сбором опасных отходов (в Петербурге экобоксы финансируются из бюджета, но и здесь проблема — федеральное законодательство вообще-то выделяет только ртутьсодержащие осветительные приборы); постоянная миграция жителей между Петербургом и областью, в результате которой дачники фактически платят за услугу дважды; слабая система раздельного сбора.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









На стадии транспортирования НЭО подчеркивал нерациональную логистику: два соседних дома «вывозят» разные компании. При этом, когда в начале 2022 года регоператор в Петербурге направил подрядчиков по «оптимизированным» маршрутам, он — и горожане — столкнулись с проблемами: перевозчики не могли попасть в новые для себя дворы либо вообще не знали, что там стоит контейнер.



На стадии утилизации — уже описанная ситуация, когда все едет сразу на полигоны, а в обработке используют устаревшие технологии — ручной отбор и грохочение. Кроме того, самые «вкусные» для переработки фракции перевозчики отбирали на перегрузочных станциях; в результате, с одной стороны, нет нормального извлечения вторсырья, с другой — дальше едет менее интересный в товарном смысле мусор. На это кстати влияет и использование мусоровозов с системой уплотнения — после этого, в частности, снижается качество макулатуры. Сами полигоны тоже «заканчиваются», проекты их расширения вызывают понятную реакцию у местных, несанкционированные свалки появляются быстрее, чем их успевают ликвидировать.



Резюмировали еще раньше губернаторы. Александр Беглов прямо говорил, что «так дальше жить нельзя». Его коллега Александр Дрозденко бывал и более эмоционален.



Разделяй и перерабатывай



Концепция анализирует мировой опыт по различным методам раздельного сбора мусора, но мы пока не во Фландрии и не в Любляне с ее 55-процентным показателем. Единственной официальной попыткой внедрить РСО в Петербурге документ называет процессы 2004–2009 годов, когда на контейнерных площадках были установлены желтые баки 0,75 кубометров для смешанного вторсырья — металл, стекло и пластик, и голубые — для бумаги. Но дальше эксперимента дело не пошло, среди причин: «отсутствие заинтересованности всех участвующих сторон — населения, управляющих компаний, компаний-перевозчиков; нерентабельность для монополистов; мусор из баков снова смешивали в мусоровозе; дворники часто ставили баки приемной щелью к стене и т.п. Дальше были только общественные инициативы и частные бизнес-проекты отдельных перевозчиков, их около 50 для обоих регионов, а точек сбора — 450. Где-то это бак для конкретного вида сырья у помойки, где-то — централизованный сбор у торгового центра, где-то автоматы по приему вторсырья, где-то зубные щетки собирают и т.п. Это не считая различных форм приемки опасных отходов у населения.



Как и все, раздельный сбор регоператор предлагает унифицировать, его для того и создавали.

В теории может показаться, что если граждане начнут еще на стадии контейнеров делить мусор на 10 фракций, тут-то и начнется эра благоденствия. На практике нет, говорить концепция: «Несмотря на ожидаемое высокое качество вторичного сырья при многопотоковом раздельном сборе, современные исследования показывают, что по мере роста количества собираемых фракций суммарное извлечение вторсырья падает, — пишут авторы. — Чем больше количество селективно собираемых фракций, тем меньшая доля населения готова поддерживать такой формат сбора. Максимально достижимый процент участия населения в раздельном сборе наблюдается при двухпотоковой системе и составляет 75–80%. При росте количества фракций растет также доля случаев, когда житель не может определить, в какой контейнер следует выбрасывать данный предмет, и увеличивается взаимная загрязненность фракций». Проще говоря — делить будем на две кучки: содержащую вторсырье и содержащую влажную органику; а конечная сортировка будет происходить на заводах будущего.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









Если все сложится, в Петербурге доля раздельно собираемых отходов за 8 лет вырастет с 2,4% до 35,3%, в Ленобласти — 0,2% до 15,9%. Для этого потребуется потратить 21 млрд только на строительство обрабатывающих мощностей. Плюс 374 млн рублей на 32 тысяч контейнеров. Общая же стоимость комплексной переработки (сортировка, обезвреживание, размещение неперерабатываемых хвостов) — под 60 млрд. Ну и транспортникам теперь возить не одной машиной — так что их расходы на вывоз в дуальной системе вырастут в 2031 году до 13 млрд. Выручка же от реализации программы к тому времени достигнет 15 млрд (из них 12 млрд — в Петербурге).



Что строить



В общих чертах все просто: старые полигоны рекультивировать, новые построить, но в основном строить крупные перерабатывающие комплексы с объединением различных технологий, наподобие КПО «Восток» в Подмосковье. Первичный отбор нежелательных фракций, вроде крупногабаритного мусора; затем грохочение, различные виды сепарации, компостирование,– в общем все что явлено в Егорьевске. Перспективной признана термическая утилизация: выработка RDF-топлива для тех же бетонных заводов или переработка на колосниковой решетке в топках, соединенных с паровым котлом — на выходе товар в виде самого пара или электричества. Технологических сценариев три.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









Как примерно может выглядеть производственная цепочка и как от нее «отваливаются» фракции в процессе переработки — можно увидеть на планах.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









Различаются они и по стоимости. По итогам концепция делает выбор в пользу второго: в нем на вторичное сырье, которое находит своих покупателей, приходится 20%, на топливо RDF — 18%, на инертные и обезвреженные отходы для захоронения — 49%. Общий объем утилизации — до 38%.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









Как это все скажется на стоимости для населения, в концепции не говорится. Только ретроспективно отмечается, что среднегодовой рост тарифа регоператора в Ленобласти составил 3,1% по итогам минувших трех лет. В Петербурге директивная плата с квадратного метра (ее город устанавливает только для нанимателей жилья) выросла за 10 лет почти вдвое.



Где строить А вот и политика. Не секрет, что НЭО намерен построить 5 заводов, куда поедет весь городской мусор. Каждый — уменьшенная вдвое копия (ну почти) того самого КПО «Восток». Городские адреса, что характерно, наименее шумные: это площадка МПБО-2 на Волхонке, которую регоператор покупает, и участок у многострадальных «Новоселок». Оставшиеся три — в Ленобласти, и на них, в отличие от двух первых, будут еще и полигоны для неперерабатываемых хвостов. Реакция местных жителей предсказуема — категорическое нет. Ленобласть ведет себя в этой ситуации двусмысленно: с одной стороны, грозит жалобами на то, что НЭО уже объявил конкурс на проектирование, с другой — заявляет, что полного отрицания граждан не разделяет.



Между тем, еще одна областная структура — местный региональный оператор УК ООЛО — как раз довольно конкретен: его дочерняя структура пыталась снести конкурс на оператора в Петербурге еще летом, но не срослось. Интрига очевидна: подавляющая часть отходов аголомерации — это петербургский мусор, и весь его НЭО берет на себя и на свои заводы. Чужое строительство под Кингисеппом и Гатчиной оказывалось за скобками, а значит кормовая база конкурентов снижается хорошо если до черты рентабельности.



Кажется, что концепция только подтверждает этот подход. Выбран сценарий под военным названием «Северо-Восток М4 /Юго-Запад М4». Если на гражданском: для потребностей Санкт-Петербурга и ближайшей к нему части Ленобласти строятся пять названных перерабатывающих комплексов. А вот для потребностей Ленинградской области за пределами агломерации дополнительно планируется строительство двух объектов общей мощностью 0,34 млн. тонн в год (КПО «Большой Кингисепп» и комплекс в Подпорожском районе, вблизи деревни Гоморовичи).



На первом этапе (2021–2023) никаких новых заводов не будет вообще, пока отходы будут ехать по известным адресам, все они расписаны.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









Второй этап (2024–2030) — это уже новая эпоха в представлении чиновников и оператора. Ряд привычных объектов выводятся из эксплуатации, так как их мощности исчерпаны, появятся искомые 5 заводов НЭО и 2 завода УК ООЛО. И картина изменится.



Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Фото: ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» Поделиться Поделиться









«Таким образом, по итогам второго этапа к 2031 году обработке с последующими утилизацией и/или обезвреживанием будет подвергаться 100% образуемых ТКО на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а доля отходов направляемых на полигоны будет снижена в два раза», — говорится в документе.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»