И снова Новоселки. Регоператор показал лицом 5 будущих мусорных заводов в Петербурге и Ленобласти

Документация опубликована на сайте госзакупок 2 декабря, стартовая цена — 477 млн рублей. По сути, речь идет о первом этапе, который позволит регоператору по обращению с отходами идти в госэкспертизу и на общественные слушания, а также вообще определить, насколько предложенные регионами участки подходят для целей строительства. В списке 5 заводов, каждый из которых рассчитан на 600 тысяч тонн переработки в год и на четверть века работы минимум. Как и предполагалось, 3 — в Ленобласти, 2 — в черте Петербурга.
О расположении областных участков подробно писали 47news, как и о реакции местных: первый находится во Всеволожском районе на месте выработанного карьера «Дубровка»; второй — на землях «Островского» карьера в Выборгском районе; третий — на месте карьера «Брандовка» в Оржицком поселении Ломоносовского района.
Один из петербургских заводов должен расположиться на Волхонском шоссе, 116 — по сути, это будет реконструкция действующего предприятия, которое выйдет на искомые 600 тысяч тонн только после всех этапов модернизации. Ранее, напомним, НЭО взял «шефство» над проблемным Волхонским предприятием МПБО-2, не состоявшегося регоператора Петербурга.
Пятый завод прописался в Левашово, на Горском шоссе, которое угодило-таки в территориальную схему по обращению с отходами Петербурга, носит он ко многому обзывающее условное название «Новоселки». Напомним, крупнейший полигон города удалось отправить на рекультивацию лишь в 2017 году, но и до недавнего времени туда пытались пристроить балласт из Янино. У жителей северных районов города выработалась стойкая аллергия на это название, слишком долго они дышали этой свалкой, открытой в 1972 году. «Проектно-изыскательские работы — не гарантия того, что именно в этом месте будут строиться», — говорит собеседник «Фонтанки», близкий к блоку природопользования в Смольном.
Предполагается, что не менее половины отходов, поступающих на объект, упакованы в пластиковые пакеты, вместе с твердыми коммунальными отходами будут приезжать и крупногабаритные, вроде сломанной мебели и отработавших свое бытовых приборов. «При разработке проекта необходимо предусмотреть возможность поступления на сортировочную линию раздельно накопленного и собранного ТКО, а также возможность раздельного накопления в приемном отделении смешанных отходов и раздельно накопленных отходов, а также дифференцированный подход к их обработке на сортировочной линии», — говорится в тексте.
Технологический процесс выглядит так: подготовка исходного материала (предварительная сортировка, вскрытие пакетов); затем механическая сепарация (отходы разделяют по размерам), воздушная (по плотности, легкая фракция отделяется от тяжелой), баллистическая (плоские от объемных), магнитная (отделаются черные металлы), вихретоковая (цветные), оптическая (отделяется сканированный материал, распознанный по спектру излучения). Плюс контроль: «используя метод визуального распознавания каждого объекта, материал может отделяться вручную или роботами-сортировщиками». Работа ведется в две смены по 10 часов, то есть эффективное время — 18 часов в сутки с учетом обеда.
В качестве вторсырья называются гофрокартон, бумага, стеклобой, брикеты черного металла, цветной лом россыпью, прессованные брикеты различного вида пластика и пленки, сырье для RDF-топлива (кроме Волхонки) и для компостирования (для обоих расписаны требования по, собственно, производству компоста и топлива).
Что принципиально отличает областные проекты от городских — наличие полигона: он прямо прописан в техзадании на «Дубровку», «Островский» и «Брандовку». Однако речь идет не о захоронении смешанных отходов; на оборудованной площадке будут оставаться только вовсе неперерабатываемые хвосты. «На новые объекты размещения будут поступать только обезвреженные и спрессованные инертные массы, не содержащие пищевых отходов и вредных примесей. Они остаются здесь же, на КПО (комплекс переработки отходов. — Прим. ред.), в той его части, которая отдана под размещение, — объясняла идею «Фонтанке» гендиректор «Невского экологического оператора» Екатерина Горшкова. — Для простоты можно назвать полигоном, но это не свалка, это технологическая площадка, к которой предъявляется огромное количество требований, вроде отвода фильтрата и так далее. И остающаяся здесь органика обезврежена, то есть ничего гнить под крики чаек не будет».
Контракт на проектно-изыскательские работы рассчитан до конца 2022 года. В графике промежуточных сроков обращает на себя внимание тот факт, что изыскания, включая геодезические и экологические, необходимо закончить к январю 2022 года, то есть за считанные дни после запланированного подписания. Насколько можно судить, НЭО рассчитывает, что часть работы была проведена заранее. Это косвенно подтверждается комментарием компании. «Срок выполнения работ по договору составляет 13 месяцев, календарь промежуточных работ запускается с момента подписания, — говорят в пресс-службе. — Штраф начисляется в случае их превышения на 30 дней, так что для выполнения изысканий у подрядчика фактически будет 60 дней».
Напомним, 5 комплексов переработки отходов — это основа производственной программы Невского экологического оператора, описанной в соответствующей дорожной карте. На их строительство отводится три года, до тех пор региональный оператор, который должен заработать с 1 января 2022 года, будет возить мусор из контейнеров на существующие полигоны. Недавно НЭО разыграл четырьмя лотами контракты непосредственно на транспортировку отходов, итоги одного из лотов обжаловали в антимонопольной службе, определение поставщика было приостановлено, но компания «Парк 16» 2 декабря отозвала жалобу. Однако о своем намерении идти в ФАС заявил еще один проигравший участник — «Автопарк № 6 Спецтранс».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»