И снова Новоселки. Регоператор показал лицом 5 будущих мусорных заводов в Петербурге и Ленобласти

Документация опубликована на сайте госзакупок 2 декабря, стартовая цена — 477 млн рублей. По сути, речь идет о первом этапе, который позволит регоператору по обращению с отходами идти в госэкспертизу и на общественные слушания, а также вообще определить, насколько предложенные регионами участки подходят для целей строительства. В списке 5 заводов, каждый из которых рассчитан на 600 тысяч тонн переработки в год и на четверть века работы минимум. Как и предполагалось, 3 — в Ленобласти, 2 — в черте Петербурга.



О расположении областных участков подробно писали 47news, как и о реакции местных: первый находится во Всеволожском районе на месте выработанного карьера «Дубровка»; второй — на землях «Островского» карьера в Выборгском районе; третий — на месте карьера «Брандовка» в Оржицком поселении Ломоносовского района.



Один из петербургских заводов должен расположиться на Волхонском шоссе, 116 — по сути, это будет реконструкция действующего предприятия, которое выйдет на искомые 600 тысяч тонн только после всех этапов модернизации. Ранее, напомним, НЭО взял «шефство» над проблемным Волхонским предприятием МПБО-2, не состоявшегося регоператора Петербурга.



Пятый завод прописался в Левашово, на Горском шоссе, которое угодило-таки в территориальную схему по обращению с отходами Петербурга, носит он ко многому обзывающее условное название «Новоселки». Напомним, крупнейший полигон города удалось отправить на рекультивацию лишь в 2017 году, но и до недавнего времени туда пытались пристроить балласт из Янино. У жителей северных районов города выработалась стойкая аллергия на это название, слишком долго они дышали этой свалкой, открытой в 1972 году. «Проектно-изыскательские работы — не гарантия того, что именно в этом месте будут строиться», — говорит собеседник «Фонтанки», близкий к блоку природопользования в Смольном.



Предполагается, что не менее половины отходов, поступающих на объект, упакованы в пластиковые пакеты, вместе с твердыми коммунальными отходами будут приезжать и крупногабаритные, вроде сломанной мебели и отработавших свое бытовых приборов. «При разработке проекта необходимо предусмотреть возможность поступления на сортировочную линию раздельно накопленного и собранного ТКО, а также возможность раздельного накопления в приемном отделении смешанных отходов и раздельно накопленных отходов, а также дифференцированный подход к их обработке на сортировочной линии», — говорится в тексте.



Технологический процесс выглядит так: подготовка исходного материала (предварительная сортировка, вскрытие пакетов); затем механическая сепарация (отходы разделяют по размерам), воздушная (по плотности, легкая фракция отделяется от тяжелой), баллистическая (плоские от объемных), магнитная (отделаются черные металлы), вихретоковая (цветные), оптическая (отделяется сканированный материал, распознанный по спектру излучения). Плюс контроль: «используя метод визуального распознавания каждого объекта, материал может отделяться вручную или роботами-сортировщиками». Работа ведется в две смены по 10 часов, то есть эффективное время — 18 часов в сутки с учетом обеда.



В качестве вторсырья называются гофрокартон, бумага, стеклобой, брикеты черного металла, цветной лом россыпью, прессованные брикеты различного вида пластика и пленки, сырье для RDF-топлива (кроме Волхонки) и для компостирования (для обоих расписаны требования по, собственно, производству компоста и топлива).

