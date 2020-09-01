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С предприятия МПБО-2, откуда пахнет уголовным делом, грузовики потянулись не в Сланцы и не в Самару, а прямиком в Левашово. Там уже третий год укрывают полигон «Новоселки», попортивший в свое время немало крови и настроения жителям северных районов города. Получается некрасиво: вместо вечного покоя главной свалке Петербурга неожиданно прописали вторую жизнь. Оказывается, это часть многолетних похорон, и церемония еще не перевалила и за половину пути. Отрицать очевидное на «Новоселках» не стали: компания «Профистрой Северо-Запад», которая рекультивирует полигон, подтвердила, что заключила контракт с ГУП «МПБО-2» на завоз 14 тысяч тонн переработанных отходов или компоста. Слово «переработанные» в данном случае принципиально: за размещение мусора платит не перевозчик, а сам распорядитель полигона, ведь он покупает фактически товар. Платит, впрочем, копейки — 10 рублей за тонну. Секрет такой сговорчивости прост: в треугольнике Смольный — МПБО-2 — «Профистрой» последний менее всего заинтересован в том, чтобы на его «чистый стол» вываливали нечто темно-коричневого цвета; но договор покупки не может быть безвозмездным, так что сошлись на символической стоимости.



Полигон «Новоселки» функционировал с 1972 года, на нем изначально размещались преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Участок для их складирования составляет порядка 70 гектаров, высота свалки превышает 40 метров. В новом тысячелетии жители Приморского и Выборгского районов регулярно жаловались на удушливый запах в окрестностях Левашово, но ответственность за него не хотел брать ни комитет по благоустройству, ни расположенный по соседству полигон иловых осадков Водоканала. О рекультивации «Новоселок» заговорили еще в 2013 году, но лишь в 2017-м губернатор Георгий Полтавченко отчитался перед президентом о закрытии полигона, начался подготовительный этап.

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Однако сейчас МПБО-2 не до Васюков, у него более приземленные задачи: вывезти уже куда-нибудь накопленные на площадке в Янино 40 тысяч тонн мусора. Эта непривлекательная куча уже вызвала интерес Росприроднадзора. Технология предусматривает, что содержимое мусорных ведер приезжает на завод, сортируется, после чего ТКО отправляются на переработку в биобарабаны, а на выходе имеем компост и балласт. Ведомство не застало работающих биобарабанов, как и самих следов переработки, это же показали отобранные пробы. Арбитраж привлек ГУП к ответственности, а вскоре появилась и уголовная составляющая: СК предъявил обвинение директору МПБО-2 Тихону Шмелеву, решив, что нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности.

Новый глава МПБО Башир Вешагуров сообщил «Фонтанке», что товар для «Новоселок» берут не из пресловутой кучи, туда везут только полноценный компост «хорошего качества». Впрочем, если верить Вешагурову, в самом кургане на предприятии в Янино тоже нет ничего страшного. «Там частью балласт лежит и часть так называемого отхода, которым пугают общественность, — говорит он. — Именно там, где Роспотребнадзор якобы находил отход 3-го класса опасности, в начале июля по моему распоряжению повторно подвергалась эта куча обезвреживанию через биотермические установки и проведены новые исследованию. Ни в одном конце этой кучи не обнаружен третий класс опасности. На 70% там абсолютно безвредный балласт». Осталось лишь убедить в этом перевозчиков и полигоны. И с тем и с другим в Ленобласти проблемы: за контракт на транспортировку зацепилась только самарская компания «Транс-Эко», а идею отвезти всю эту «радость» в Сланцы заблокировал губернатор Ленобласти. Собственно, именно поэтому все заволновались, когда грузовики из Янино поехали не в соседний регион, а на север города.



Дмитрий Солопов не скрыл от «Фонтанки», что ему компост от МПБО-2 не сильно подходит, и на месте его еще приходится перемешивать с грунтом, чтобы использовать для отсыпки. По его словам, заключить договор его «попросили», в другой версии — «рекомендовали». «Фонтанка» пошла вверх по вертикали власти и спросила в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко. Там ответили до слез знакомой формулировкой об «отношениях хозяйствующих субъектов».

Идея возить отходы, чтобы укрывать отходы, не нова. Еще в 2017 году депутаты пытались понять, с какой стати на «Новоселки» продолжают принимать мусор после декларативного закрытия. В Смольном поясняли: процесс рекультивации предполагает укрытие объекта для предотвращения негативного воздействия. В проекте, который разрабатывало ООО «Экспресс», говорится, что «для окончательного формирования тела террикона будет выполняться подсыпка откосов отходами IV — V классов опасности» с углом 1:3 и верха до отметки 47,5–48,0 м». В заключении государственной экологической экспертизы содержится выдержка: «дополнительно необходимо принять для отсыпки 3 млн кубометров отходов в уплотненном виде». Дальше — выравнивающий слой песка в 30 см, бентонитовые и дренажные маты, прижимной слой грунта — 30 см, и плодородный — 20 см. За технологическим этапом идет биологический — подготовка грунта и посадочного материала, посев и уход за растениями. Через 7 лет после начала свалка должна превратиться в колосящийся холм.



Дмитрий Солопов сообщил, что приехавший компост попадает в категорию именно тех отходов, пусть переработанных, которые требуются для формирования тела террикона. Это же подтвердил Максим Лосько, технический директор БСП «Сфера», которое занимается авторским надзором за работами. В акте испытаний значится, что речь идет о смеси твердых материалов (включая волокна) и изделий; зафиксированный класс опасности — пятый, самый низкий.

На вопрос, сколько уже завезено отходов с момента начала рекультивации, Солопов прикинул, что в первую очередь попала примерно половина площади «Новоселок»; она близится к концу — значит, где-то 1,5 млн кубов и завезли. Контракт на вторую очередь (656 млн рублей) компания подписала в июле, он рассчитан до 30 октября 2022 года.



В рекультивации «Новоселок» есть еще один спорный момент. Главным хитом проекта, когда его представляли, было не покрывало из новых отходов и земли над уже существующей свалкой, этим некого не впечатлили. Зато обещали станцию дегазации: она должна была уменьшить выброс свалочных газов и параллельно метров на десять прижать высоту полигона. Инвестор со смутно знакомым названием ТДФ «Экотех» собирался проложить 15,5 км горизонтальных перфорированных труб и 2,5 км вертикальных газовых колодцев. За счет сжигания газа предполагалось обеспечить производство электроэнергии в 48 млн кВт в год. Стоимость строительства оценивалась примерно в 600 млн — при 2 млрд полной стоимости рекультивации.



Еще в 2018 году «Фонтанка» предположила, что с проектом что-то не так, а в 2020-м Росприроднадзор выписал штраф в 175 тысяч центру комплексного благоустройства как заказчику. Причина — несоблюдение проекта; трубы для канализации газа надо было прокладывать на техническом этапе в теле полигона, их ведомство не обнаружило. Это значит, что уже настеленный изоляционный слой придется вскрывать на 2 метра, чтобы их все-таки установить. Солопов подтвердил «Фонтанке», что «Экотех» на объект так и не вышел; сейчас, по его словам, «Профистрой Северо-Запад» оборудует систему своими силами; позднее ее предполагается передать эксплуатирующей организации с возмещением расходов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»