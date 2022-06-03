И снова бакланы. Петербург лавирует между мусорным заводом и Пулково

Смольный наскочил на федеральный риф: прямо сейчас работать с отходами рядом с Пулково нельзя, а именно там строится самый «надежный» завод регоператора. 47news препарировал эту птичью беду.



Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По информации 47news, в правительстве России в ближайшее время рассмотрят проект прелюбопытного постановления о внесении изменений в положение «О приаэродромной территории». В нынешнем виде документ ограничивает 15 километрами зону, запретную для объектов, «способствующих привлечению и массовому скоплению птиц». И речь тут про утилизацию, переработку и складирование отходов.



Причем под норматив подпадают предприятия всех типов, в том числе закрытые, с системами отпугивания пернатых. Еще не забыто, как после взлета «Аэробус» столкнулся со стаей чаек, отказали двигатели и он чудом сел на кукурузное поле.



Напомним, петербургский регоператор по обращению с отходами «НЭО» собирается построить пять мощных комплексов по обработке мусора. Три в Ленобласти и два в городе — в Новосёлках на севере и на Волхонском шоссе на юге. Последние два проекта наиболее жизнеспособны, Волхонка особенно. По областным идёт толкотня с населением.



Только вот от Новоселок до военного аэродрома Левашово и от Волхонки до взлетной полосы Пулково значительно меньше 15 километров. Строить нельзя — Главгосэкспертиза завернет. Тем более что помимо пассажирских лайнеров Пулково принимает борт № 1.

По данным 47news, задачку в прошлом году довели до губернатора Петербурга. Он обратился в правительство РФ с просьбой уменьшить норматив. В декабре проект постановления пустили на согласование в профильные ведомства. Например, в Росавиацию. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Новые, пока не утвержденные правила гласят: для аэродромов класса «А» (Пулково) минимальное расстояние до точки притяжения птиц должно быть не менее 7,5 км, с обязательной установкой автоматизированной системы отпугивания тех же птиц. Да, федералы пошли навстречу, снизив норматив, но от Волхонки до взлетной полосы Пулково — от 4 до 6,9 километра (смотря как считать). А от Новоселок до Левашово — от 500 метров до 2 километров (считай не считай).

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Когда же Смольный увидел проект постановления в открытом доступе, то срочно написал ещё одно письмо в правительство. Мол, нам бы ещё ужать запретную зону. В конце апреля позицию защищал губернатор Беглов на совещании у зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко. Если вкратце, то Смольный предлагает сократить запретную зону до 2 километров. По данным 47news, на том совещании против выступила Росавиация и военные. Все понимают, кто будет крайним при несчастном случае «чайка — самолёт». И решения пока нет (даже если дадут чудо-отмашку на 2 километра — начинай процедурный марафон в полгода сначала).

Но и сегодня там, за забором площадки НЭО, есть неприятная территория, где сортируют мусор, а над ней кружат птицы. Мощность же планируемого комплекса регоператора многократно больше — в год 400 тысяч тонн.

читатель «47news»



Впрочем, проект НЭО для нового завода подразумевает закрытое хранение, и еще в начале этого непростого пути компания настаивала — даже на комплексах переработки отходов с полигоном для «хвостов» ничего гнить под крики чаек не будет.



Подробнее читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.