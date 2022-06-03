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    И снова бакланы. Петербург лавирует между мусорным заводом и Пулково

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    4 комментария

    Смольный наскочил на федеральный риф: прямо сейчас работать с отходами рядом с Пулково нельзя, а именно там строится самый «надежный» завод регоператора. 47news препарировал эту птичью беду.

    Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»
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    По информации 47news, в правительстве России в ближайшее время рассмотрят проект прелюбопытного постановления о внесении изменений в положение «О приаэродромной территории». В нынешнем виде документ ограничивает 15 километрами зону, запретную для объектов, «способствующих привлечению и массовому скоплению птиц». И речь тут про утилизацию, переработку и складирование отходов.

    Причем под норматив подпадают предприятия всех типов, в том числе закрытые, с системами отпугивания пернатых. Еще не забыто, как после взлета «Аэробус» столкнулся со стаей чаек, отказали двигатели и он чудом сел на кукурузное поле.

    Напомним, петербургский регоператор по обращению с отходами «НЭО» собирается построить пять мощных комплексов по обработке мусора. Три в Ленобласти и два в городе — в Новосёлках на севере и на Волхонском шоссе на юге. Последние два проекта наиболее жизнеспособны, Волхонка особенно. По областным идёт толкотня с населением.

    Только вот от Новоселок до военного аэродрома Левашово и от Волхонки до взлетной полосы Пулково значительно меньше 15 километров. Строить нельзя — Главгосэкспертиза завернет. Тем более что помимо пассажирских лайнеров Пулково принимает борт № 1.

    По данным 47news, задачку в прошлом году довели до губернатора Петербурга. Он обратился в правительство РФ с просьбой уменьшить норматив. В декабре проект постановления пустили на согласование в профильные ведомства. Например, в Росавиацию. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

    Новые, пока не утвержденные правила гласят: для аэродромов класса «А» (Пулково) минимальное расстояние до точки притяжения птиц должно быть не менее 7,5 км, с обязательной установкой автоматизированной системы отпугивания тех же птиц. Да, федералы пошли навстречу, снизив норматив, но от Волхонки до взлетной полосы Пулково — от 4 до 6,9 километра (смотря как считать). А от Новоселок до Левашово — от 500 метров до 2 километров (считай не считай).

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    Когда же Смольный увидел проект постановления в открытом доступе, то срочно написал ещё одно письмо в правительство. Мол, нам бы ещё ужать запретную зону. В конце апреля позицию защищал губернатор Беглов на совещании у зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко. Если вкратце, то Смольный предлагает сократить запретную зону до 2 километров. По данным 47news, на том совещании против выступила Росавиация и военные. Все понимают, кто будет крайним при несчастном случае «чайка — самолёт». И решения пока нет (даже если дадут чудо-отмашку на 2 километра — начинай процедурный марафон в полгода сначала).

    Но и сегодня там, за забором площадки НЭО, есть неприятная территория, где сортируют мусор, а над ней кружат птицы. Мощность же планируемого комплекса регоператора многократно больше — в год 400 тысяч тонн.

    читатель «47news»


    Впрочем, проект НЭО для нового завода подразумевает закрытое хранение, и еще в начале этого непростого пути компания настаивала — даже на комплексах переработки отходов с полигоном для «хвостов» ничего гнить под крики чаек не будет.

    Подробнее читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

    Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»

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    Комментарии (4)

    karbofos
    На строительство новой дороги от Лахты до этого газпромовского аэродрома в Левашово в феврале 2022 перекинули 30% от бюджета всего города на строительство дорог.
    Новость была на Фонтанке.

    Так что согласуют любые нормы, аэродром то строится уже.
    karbofos
    Строительство уже идет полным ходом на съезде с внутреннего кольца КАД на Парашютную.
    Судя по ограждениям в этом же месте, но на внешнем кольце КАД - тянут магистраль под землей.

    Но в Левашово же скоро будет аэродром не для военных, а для газпромчегов.
    Так что не вижу ничего страшного, если ограничения уберут хоть совсем полностью.
    DEMOMON
    "И снова бакланы."
    Редакторы "Фонтанки", вы бы хоть сначала вопрос изучили. Где вы видели белых бакланов? Тоже мне...
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