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    Невский экологический оператор выбрал реконструктора для мусорного завода на Волхонке

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    Региональный оператор Петербурга по обращению с отходами (НЭО) подвел итоги конкурса на первый этап реконструкции мусороперерабатывающего завода на Волхонке. Как и предполагалось, контракт отдают структуре «ИнтерРАО».

    Протокол опубликован 19 июля. Единственную заявку подало ООО «Энергосеть», оно же стало победителем. Эта компания за 375 млн рублей будет осуществлять первый этап работ. Через «ЭВ-Групп» подрядчик принадлежит ООО «ИнтерРАО СтройИнвест». Именно «ИнтерРАО» является одним из акционеров НЭО, ответственным за инфраструктуру. В частности, «ИнтерРАО — Центр управления закупками» проводит закупки в интересах оператора.

    У заказчика Невского экологического оператора (регоператора Петербурга по обращению с отходами) есть планы по строительству пяти мусороперерабатывающих комплексов. Два из них — в Петербурге: на Волхонке и в Новоселках. Однако на данный момент не решен вопрос запретных зон вокруг аэропортов Пулково и в Левашово, в границах которых не должно быть мест скопления птиц.

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