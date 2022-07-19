Невский экологический оператор выбрал реконструктора для мусорного завода на Волхонке

Региональный оператор Петербурга по обращению с отходами (НЭО) подвел итоги конкурса на первый этап реконструкции мусороперерабатывающего завода на Волхонке. Как и предполагалось, контракт отдают структуре «ИнтерРАО».



Протокол опубликован 19 июля. Единственную заявку подало ООО «Энергосеть», оно же стало победителем. Эта компания за 375 млн рублей будет осуществлять первый этап работ. Через «ЭВ-Групп» подрядчик принадлежит ООО «ИнтерРАО СтройИнвест». Именно «ИнтерРАО» является одним из акционеров НЭО, ответственным за инфраструктуру. В частности, «ИнтерРАО — Центр управления закупками» проводит закупки в интересах оператора.