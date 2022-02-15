«Невский экологический оператор» ищет «приказчика» на строительство 5 мусороперерабатывающих заводов

Региональный оператор Петербурга объявил запрос предложений на оказание агентских услуг при строительстве 5 комплексов переработки отходов в городе и Ленинградской области. Подрядчик должен будет проследить за всеми процессами.

Документация опубликована 15 февраля, технический организатор — ООО «Интер РАО — Центр управления закупками». Начальная цена — 696 млн рублей, срок действия — не позднее 31 мая 2024 года. Судя по техзаданию, речь идет о полном комплексе агентских услуг: на стадии проектирования — это проверка документации (проектной и рабочей), инженерных изысканий, контроль проведения общественных слушаний. На стадии строительства — контроль поставки материалов и оборудования, контроль платежей и стоимости работ, сроков их выполнения, затем — проверка и согласование всех пусконаладочных программ.