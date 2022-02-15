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«Невский экологический оператор» ищет «приказчика» на строительство 5 мусороперерабатывающих заводов

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Региональный оператор Петербурга объявил запрос предложений на оказание агентских услуг при строительстве 5 комплексов переработки отходов в городе и Ленинградской области. Подрядчик должен будет проследить за всеми процессами.

Документация опубликована 15 февраля, технический организатор — ООО «Интер РАО — Центр управления закупками». Начальная цена — 696 млн рублей, срок действия — не позднее 31 мая 2024 года. Судя по техзаданию, речь идет о полном комплексе агентских услуг: на стадии проектирования — это проверка документации (проектной и рабочей), инженерных изысканий, контроль проведения общественных слушаний. На стадии строительства — контроль поставки материалов и оборудования, контроль платежей и стоимости работ, сроков их выполнения, затем — проверка и согласование всех пусконаладочных программ.

Региональный оператор Петербурга НЭО планирует построить 5 комплексов переработки отходов: два в Петербурге (в Левашово у «Новоселок» и на площадке МПБО-2 на Волхонке, которую предприятие выкупает) и три — в Ленобласти. Проектированием будет заниматься структура Интер РАО, при этом Ленинградская область вначале протестовала против объявления соответствующего конкурса. В качестве образца выбрана технологическая цепочка подмосковного КПО Восток, но заводы НЭО будут вдвое меньше по мощности — каждый на 600 тысяч тонн в год. Оператор опубликовал концепцию по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти, там содержатся различные варианты конкретной организации процесса.

© Фонтанка.Ру

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