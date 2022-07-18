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    Мусорный завод в Новоселках довели до общественных слушаний

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    Администрация Выборгского района Петербурга объявила общественные обсуждения касательно строительства мусороперерабатывающего комплекса в Новоселках. Это один из двух заводов Невского экологического оператора, который должен появиться в Северной столице.

    Согласно информации на сайте района, обсуждения пройдут с 18 по 28 июля. Речь идет о проекте техзадания на проведение оценки воздействия завода на окружающую среду. Здесь должна происходить переработка твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов IV-V класса опасности в объеме 600 тыс. тонн в год. Параллельно происходит отбор вторичных материальных ресурсов, а также производство твердого альтернативного топлива и технического грунта.

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    Напомним, у заказчика Невского экологического оператора (регоператора Петербурга по обращению с отходами) есть планы по строительству пяти мусороперерабатывающих комплексов, два из них — в Петербурге. Компания уже ищет подрядчика на реконструкцию бывшей площадки МПБО-2 на Волхонке. Второй — как раз в Новоселках. Еще три объекта запланированы в Ленобласти, хотя эти адреса вызвали протесты со стороны жителей. За образец технологии взят КПО «Восток» в Подмосковье. При этом петербургские площадки на данный момент входят в противоречие с требованиями запретных зон вокруг аэродрома в Левашово и аэропорта Пулково.

    Ранее было принято стратегическое решение о закрытии мусорного полигона Новоселки в черте города, с запахом от которого многие годы жили обитатели северных районов. Первый контракт заключили в 2018 году. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по мошенничеству из-за предполагаемого завышения цены на песок, который использовался для отсыпки полигона.

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