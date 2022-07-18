Мусорный завод в Новоселках довели до общественных слушаний

Администрация Выборгского района Петербурга объявила общественные обсуждения касательно строительства мусороперерабатывающего комплекса в Новоселках. Это один из двух заводов Невского экологического оператора, который должен появиться в Северной столице.



Согласно информации на сайте района, обсуждения пройдут с 18 по 28 июля. Речь идет о проекте техзадания на проведение оценки воздействия завода на окружающую среду. Здесь должна происходить переработка твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов IV-V класса опасности в объеме 600 тыс. тонн в год. Параллельно происходит отбор вторичных материальных ресурсов, а также производство твердого альтернативного топлива и технического грунта.