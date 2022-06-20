Невский экологический оператор начинает реконструкцию мусорного завода на Волхонке

Регоператор Петербурга по обращению с отходами объявил запрос предложений на выполнение первого этапа работ по реконструкции комплекса переработки отходов «Волхонка». Это самый реальный проект из его пяти будущих заводов.
Документация опубликована 20 июня, стартовая цена — 372 млн рублей. Речь идет о демонтажных работах, внешних сетях, внутренних системах, строительных решениях и благоустройстве.
У заказчика — Невского экологического оператора — в планах строительство пяти мусороперерабатывающих комплексов: двух в Петербурге (на Волхонке и в Новоселках) и трех в Ленинградской области. Известна и технология, и образец. Областные адреса уже вызвали протесты со стороны местного населения. Что касается петербургских, то на данный момент их развитию теоретически могут помешать запретные зоны вокруг аэродрома в Левашово и аэропорта Пулково. Тем не менее бывшая площадка МПБО-2 на Волхонке — это первоочередной по срокам проект регоператора.