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    Невский экологический оператор начинает реконструкцию мусорного завода на Волхонке

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    2 комментария

    Регоператор Петербурга по обращению с отходами объявил запрос предложений на выполнение первого этапа работ по реконструкции комплекса переработки отходов «Волхонка». Это самый реальный проект из его пяти будущих заводов.

    Документация опубликована 20 июня, стартовая цена — 372 млн рублей. Речь идет о демонтажных работах, внешних сетях, внутренних системах, строительных решениях и благоустройстве.

    У заказчика — Невского экологического оператора — в планах строительство пяти мусороперерабатывающих комплексов: двух в Петербурге (на Волхонке и в Новоселках) и трех в Ленинградской области. Известна и технология, и образец. Областные адреса уже вызвали протесты со стороны местного населения. Что касается петербургских, то на данный момент их развитию теоретически могут помешать запретные зоны вокруг аэродрома в Левашово и аэропорта Пулково. Тем не менее бывшая площадка МПБО-2 на Волхонке — это первоочередной по срокам проект регоператора.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    hoboot
    шабаш идиотов походу продолжается. ну во-первых Там живут ЛЮДИ. ну во вторых количество птиц и чаек будет угрозой для безопасности полетов! плюс при задымлении того участка, будет вероятность закрытие видимости полосы на глиссаде, да там работает ILS но визуальный заход будет ограничен для многих самолётов.
    Денеб
    Невский экологический оператор взялся за освоение бюджета.......
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