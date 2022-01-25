Суд в Петербурге отказал в аресте рекультиватора свалки «Новоселки»

Куйбышевский районный суд отказал следствию в аресте Дмитрия Солопова, собственника ООО «Профистрой Северо-Запада», которое является генподрядчиком по рекультивации мусорного полигона «Новоселки». Об этом 25 января сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.
Следствие настаивало на заключении под стражу, однако обвинения не предъявило. Сам Солопов и его адвокат просили домашний арест. Прокурор не возразил против более мягкой меры пресечения, и суд избрал запрет определенных действий. Солопову запретили покидать жилье с 23:00 до 6:00.
Как писала «Фонтанка», Дмитрия Солопова задержали накануне. Его подозревают в мошенничестве на сумму не менее 95,9 млн рублей. В настоящий момент он является учредителем компании, а в должности гендиректора его буквально на днях сменила Анна Солопова. По версии следствия, «Профистрой Северо-Запада» завышал стоимость смеси песка, которой отсыпается полигон «Новоселки» в рамках рекультивации.