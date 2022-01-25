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«Новоселки» присыпало мошенничеством. Задержан подрядчик по рекультивации огромной свалки

Полиция задержала в Петербурге Дмитрия Солопова, собственника ООО «Профистрой Северо-Запада», которое является генподрядчиком по рекультивации мусорного полигона «Новоселки». Уголовное дело по особо крупному мошенничеству возбудили еще в ноябре.

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По данным «Фонтанки», Солопов был задержан накануне. Он находится в статусе подозреваемого. Согласно СПАРК, именно он является учредителем компании, а гендиректором перестал быть буквально на днях — сейчас предприятием руководит Анна Солопова.

Еще в конце 2021 года стало известно об обысках и задержаниях в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств ГКУ «Центр комплексного благоустройства» — это смольнинский подвед, который является заказчиком по рекультивации. По версии следствия, «Профистрой Северо-Запада» завышал стоимость смеси песка, которой отсыпается полигон, сумма хищений — не менее 100 млн рублей. Компания является исполнителем по двум этапам рекультивации — за 755 млн рублей и за 656 млн рублей. Среди допрошенных по делу был и Герман Нещадимов, которого называли сватом экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. О его связях с Солоповым «Фонтанка» писала ранее.

Напомним, именно при Полтавченко было принято стратегическое решение о закрытии мусорного полигона в черте города, с запахом от которого многие годы жили обитатели северных районов. Первый контракт заключили в 2018 году.

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Комментарии (1)

i224
Завышал стоимость золотого песка.
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