«Новоселки» присыпало мошенничеством. Задержан подрядчик по рекультивации огромной свалки

По данным «Фонтанки», Солопов был задержан накануне. Он находится в статусе подозреваемого. Согласно СПАРК, именно он является учредителем компании, а гендиректором перестал быть буквально на днях — сейчас предприятием руководит Анна Солопова.



Еще в конце 2021 года стало известно об обысках и задержаниях в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств ГКУ «Центр комплексного благоустройства» — это смольнинский подвед, который является заказчиком по рекультивации. По версии следствия, «Профистрой Северо-Запада» завышал стоимость смеси песка, которой отсыпается полигон, сумма хищений — не менее 100 млн рублей. Компания является исполнителем по двум этапам рекультивации — за 755 млн рублей и за 656 млн рублей. Среди допрошенных по делу был и Герман Нещадимов, которого называли сватом экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. О его связях с Солоповым «Фонтанка» писала ранее.

