«Новоселки» засыпали допросами. Среди тех, к кому пришли, — человек, которого называют сватом Полтавченко

Как рассказали 22 декабря 47news, накануне проведено более десятка обысков. Следователи считают, что похищено не менее 100 млн рублей. Трое задержанных относятся к генподрядчику по рекультивации — компании «Профистрой Северо-Запад». Остальные — представляют заказчика работ, подведомственного комблагу ГКУ «Центр комплексного благоустройства», среди них бывший директор Андрей Бармин.

По версии следствия, «Профистрой» завышал стоимость материала, а именно смеси песка, которая не соответствовала параметрам зернистости, заложенным в техзадание. По сути, речь идет об одном из слоев отсыпки полигона толщиной всего 30 см — но на 70 гектарах. Если верить следователям, песок закупался дешевле, чем отражалось в документах. Сейчас «Профистрой» является исполнителем не только по первому этапу рекультивации за 755 млн рублей, но и второго — на 656 млн.

Среди допрошенных по делу — Герман Нещадимов. Он фигурировал в материалах «Фонтанки», связанных с «Новоселками», его называли сватом экс-губернатора Георгия Полтавченко. Ранее «Фонтанка» писала, что Нещадимов был связан с собственником «Профистроя» Дмитрием Солоповым через компанию «Экотех Северо-Запад». Подробнее об интересе следствия к рекультивации «Новоселок» читайте в материале 47news.

Справка:

Полигон «Новоселки» функционировал с 1972 года, на нем изначально размещались преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Участок для их складирования составляет порядка 70 гектаров, высота свалки превышает 40 метров. В новом тысячелетии жители Приморского и Выборгского районов регулярно жаловались на удушливый запах в окрестностях Левашово. О рекультивации «Новоселок» заговорили еще в 2013 году, но лишь в 2017-м губернатор Георгий Полтавченко отчитался перед президентом о закрытии полигона, начался подготовительный этап.