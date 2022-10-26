Мусорный регоператор Петербурга ищет подрядчика для реконструкции завода на Волхонке

Невский экологический оператор объявил запрос предложений на строительство, пусконаладку и поставку оборудования для комплекса по переработке отходов (КПО) на Волхонском шоссе. Максимальная стоимость — 3,5 млрд рублей.
Документация опубликована накануне. Речь идет о втором этапе работ на КПО «Волхонка» по адресу Волхонское шоссе, 116. Работы должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2023 года.
Производительность этого этапа должна составлять 400 тысяч тонн отходов в год.
«Фонтанка» подробно рассказывала о планах регоператора Петербурга — НЭО — по строительству пяти мусороперерабатывающих комплексов мощностью по 600 тысяч тонн каждый. На практике работы идут пока только на Волхонке — на площадке, которая ранее принадлежала ГУП МПБО-2. Еще один завод в Петербурге должен появиться в Новоселках. Остальные три — в Ленобласти. Однако, помимо протестов местных жителей, на данный момент не решен вопрос запретных зон вокруг аэропортов Пулково и в Левашово, в границах которых не должно быть мест скопления птиц.