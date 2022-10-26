Мусорный регоператор Петербурга ищет подрядчика для реконструкции завода на Волхонке

Невский экологический оператор объявил запрос предложений на строительство, пусконаладку и поставку оборудования для комплекса по переработке отходов (КПО) на Волхонском шоссе. Максимальная стоимость — 3,5 млрд рублей.



Документация опубликована накануне. Речь идет о втором этапе работ на КПО «Волхонка» по адресу Волхонское шоссе, 116. Работы должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2023 года.

Производительность этого этапа должна составлять 400 тысяч тонн отходов в год.