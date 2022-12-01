Гений места. Мусорный регоператор показал, что собирается строить у Новоселок

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





160 грузовиков в день, бутылки — сюда, стекло — туда. Материалы по строительству мусороперерабатывающего завода в Новоселках опубликованы для общественного обсуждения.



Документы вывешены на сайте комитета по природопользованию и доступны для скачивания до конца года. Сам факт строительства давно уже не секрет, известен технологический процесс, мощность и место расположения завода. Теперь жителям показывают товар лицом.



«Новоселки» — последний мусорный полигон в черте города — отправили на рекультивацию в 2017 году, хотя и после этого он попадал в скандальную хронику в связи с попытками пристроить туда балласт и с завышенными ценами на песок. Между тем два участка в Левашово по соседству попали в территориальную программу по обращению с отходами как место под мусоропереработку. Это неудивительно — на них и раньше точили зуб отраслевые инвесторы, однако греческий проект до реализации не доехал. После того как в Петербурге заработал региональный оператор по обращению с отходами — НЭО, завод с неизбежным названием «Новоселки» появился в его программе. Всего предприятий будет пять: два в Петербурге — в Левашово и на Волхонском шоссе, где уже идут работы; три — в Ленобласти, где пока больше протестов со стороны местных жителей, чем реального проектирования. «Фонтанка» рассказывала и показывала, как примерно они будут выглядеть: в качестве образца выбран КПО «Восток» в Подмосковье, петербургские заводы будут разве что вдвое менее мощными — 600 тысяч тонн вместо 1,2 млн. Кроме того, на двух предприятиях в черте Петербурга — в отличие от областных — не предусмотрено полигонов для неперерабатываемых хвостов.



Общественные обсуждения касаются проекта и его воздействия на окружающую среду, оценку будут проводить до 2023 года. Судя по документации, НЭО исходит из того, что мусор будут возить в Левашово грузовиками, в дневное время. В сутки прогнозируют не более 1,644 тыс. тонн — это порядка 164 машин. Само предприятие работает круглосуточно, двумя сменами и четырьмя бригадами — 672 человека из технологического персонала и 68 — дополнительно подменного. Всего предполагается 815 человек, из которых в техпроцессе участвуют 740.



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Саму технологию «Фонтанка» уже описывала на примере КПО «Восток». Если вкратце — никакого сжигания, только сортировка и переработка с помощью барабанных грохотов, а также сепараторов. На практике это выглядит так: приезжает мусоровоз, проходит взвешивание, документальный, визуальный и радиационный контроль. Если нормы излучения не превышены — его пропускают и отправляют на участок разгрузки, расположенный в корпусе сортировки: там из всего мусора отбирают крупногабаритный — мебель, большие фрагменты бетонного лома и металлолома, бытовой техники; для всего этого ставят отдельный контейнер, а оттуда — в шредер.



После этого основной объем отходов сгружают в бункер пакеторазрывателя — понятно, что там происходит. Мусор оттуда подается на транспортер — считай, конвейер, где идут различные очереди сортировки. Сначала первичная ручная — выбираются крупные фрагменты пленки и картона, «стекло-микс». Неотсортированные отходы идут на участок грохочения, где их делят на несколько частей в зависимости от размера: мелкая фракция (диаметр до 70 мм) — это так называемый отсев, он сразу отводится «за пределы производственного комплекса на площадку накопления материалов, расположенную в цехе компостирования». Крупная (более 300 мм) — направляется на ручную сортировку, а затем на участок отбора материалов для производства RDF-топлива. Средняя (от 70 до 300 мм) — в автоматическую сортировку: там стоят магнитные сепараторы черных металлов, оптические сепараторы для отделения пластика, который сбрасывают с конвейера струей сжатого воздуха, а также вихретоковый сепаратор, где осуществляется автоматический отбор цветного металла (преимущественно алюминиевой тары).



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Все, что прошло через эти фильтры, поступает на последний контрольный участок ручной сортировки. А полезные фракции, которые вынули по ходу, обретают каждая свою судьбу. Пластик — в баллистический сепаратор, где разделяется на плоскую (пленка) и 3D (бутылка) фракции. Бутылки идут еще на одну очередь оптических сепараторов, где их делят по видам, а потом — в руки внимательным людям, которые их делят по цвету.



Мелочь (меньше 70 мм) — лежит на участке компостирования, там происходит «переработка биогенной части отсева». Это естественный биологический процесс аэробного разложения — то есть окисления органического вещества под действием различных групп микроорганизмов. Происходит он в закрытых установках-туннелях из монолитного железобетона; их длина — 55 метров, ширина — 8 метров, высота — 5 метров, одновременно задействованы 23 из них. В процессе образуется вода и углекислый газ, а загрязненный воздух удаляют через биофильтр — своеобразные корыта, наполненные щепой, на которой — микроорганизмы, усваивающие аммиак и прочие загрязняющие вещества. Считается, что с запахом фильтры разберутся тоже. Конечный продукт процесса — компост, куда добавляют инертный материал и получают технический грунт для сельского хозяйства, садоводства, озеленения, в качестве изолирующего слоя на тех же полигонах при рекультивации.



Вся «вторичка», извлеченная из общей массы, прессуется и отправляется на склад. «Прогнозируемая доля отбираемых ВМР (вторичных материальных ресурсов. — Прим. ред.) составляет не менее 15% от общей массы входящего потока, — говорится в документации. — При условии, что на сортировку поступают только смешанные отходы, без учета возможного эффекта от развития в регионе системы раздельного накопления отходов. Порядка 40–45% от общего количества отходов, поступающих на сортировку, приходится на компост, который на выходе утилизируется в технический грунт. Калорийная фракция (неликвидный пластик, картон, тряпье и пр.), оставшаяся после сортировки, направляется на участок производства твердого альтернативного топлива (RDF/SRF). Уровень [его] производства составляет не менее 20% от массы входящего потока [отходов]». Это самое альтернативное топливо идет на продажу сторонним потребителям, никакой термической обработки или сжигания в Левашово не планируется.



То, что никому не нужно и не перерабатывается, — те самые «хвосты» — должно ехать на один из областных заводов НЭО, которые могут быть оборудованы полигоном, в отличие от городских (осталось построить). На эти хвосты закладывают не более четверти от всего мусора. Но это в том случае, если найдут покупателя на RDF-топливо. Если нет — добавляй еще 20% на полигоны. В абсолютных цифрах выходит так: 600 тысяч тонн в год приезжают, из них 94,26 тысячи отбирают на вторичку, 120,42 тысячи приходится на RDF-топливо, 230,25 тысячи — годовой объем утилизации (компостирования). 150 тысяч остается на «хвосты».



Строить будут в три очереди — по 200 тысяч тонн; архитектура, судя по документации, не выдающаяся, производство же. 47news рассказывали, что одной из проблем при строительстве является близость к строящемуся аэропорту в Левашово в два километра (его нетривиальную архитектуру «Фонтанка» как раз показывала): птицы над мусором — опасность для самолетов. К документации приложено письмо из территориального управления Росавиации о том, что земельные участки находятся в границах приаэродромной зоны ограничения по высоте строительства. Но согласование самого управления не требуется.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»