На Волхонке в 2023 году запустят линию по переработке 200 тысяч тонн отходов

На бывшей площадке МПБО-2 на Волхонском шоссе в следующем году предполагается запустить первую линию комплекса по переработке отходов. Ее мощность — 200 тысяч тонн в год.



Цифры озвучил 31 августа председатель комитета по природопользованию Александр Герман в ходе нулевых чтений проекта бюджета 2023–2025 годов. По его словам, в 2024-м запустится и второй этап на 400 тысяч тонн.



Напомним, подрядчика на реконструкцию площадки региональный оператор выбрал в июле. Этот завод первый из пяти, которые НЭО собирается построить: два из них в Петербурге (второй в Новоселках) и три — в Ленобласти, каждый — на 600 тысяч тонн в год.

