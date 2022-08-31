    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    759мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевПодарок учителю 1-го сентябряКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На Волхонке в 2023 году запустят линию по переработке 200 тысяч тонн отходов

    1209
    обсудить

    На бывшей площадке МПБО-2 на Волхонском шоссе в следующем году предполагается запустить первую линию комплекса по переработке отходов. Ее мощность — 200 тысяч тонн в год.

    Цифры озвучил 31 августа председатель комитета по природопользованию Александр Герман в ходе нулевых чтений проекта бюджета 2023–2025 годов. По его словам, в 2024-м запустится и второй этап на 400 тысяч тонн.

    Напомним, подрядчика на реконструкцию площадки региональный оператор выбрал в июле. Этот завод первый из пяти, которые НЭО собирается построить: два из них в Петербурге (второй в Новоселках) и три — в Ленобласти, каждый — на 600 тысяч тонн в год.

    В качестве образца взят КПО «Восток» в Подмосковье. Однако петербургские площадки на данный момент входят в противоречие с требованиями запретных зон вокруг аэродрома в Левашово и аэропорта Пулково.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close