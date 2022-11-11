Всё в огнях. Разработчики показали макет аэропорта в Левашово

Студия по изготовлению высокотехнологичных макетов «Амадео» показала, как будет выглядеть новый аэропорт в Левашово. Правда, пока только в миниатюре — разработчики создали макет в масштабе 1:1000.



С помощью планшета на модели «оживает» подсветка, которая позволяет осветить и весь комплекс, и каждый этап строительства.

