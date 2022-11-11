    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd61.24eur61

    Всё в огнях. Разработчики показали макет аэропорта в Левашово

    4461
    11 комментариев

    Студия по изготовлению высокотехнологичных макетов «Амадео» показала, как будет выглядеть новый аэропорт в Левашово. Правда, пока только в миниатюре — разработчики создали макет в масштабе 1:1000.

    С помощью планшета на модели «оживает» подсветка, которая позволяет осветить и весь комплекс, и каждый этап строительства.

    Отдельно можно полюбоваться, как будет выглядеть весь комплекс аэропорта — укрупненную модель аэропорта в масштабе 1:200 разместили в углу макета.

    Накануне проект аэропортового комплекса на аэродроме Левашово показали разработчики архитектурной мастерской Ingmar Architect.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close