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    «Суперграфика» и ощущение полета. Посмотрите, как будет выглядеть новый аэропорт Петербурга в Левашово

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    Разработчики показали, как будет выглядеть аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». Проект реконструкции аэродрома, который находится в ведении Минобороны РФ, создала архитектурная мастерская Ingmar Architect.

    Фото: Ingmar Architect
    Фото: Ingmar Architect
    Фото: Ingmar Architect
    Фото: Ingmar Architect
    Фото: Ingmar Architect
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    Пропускная способность нового аэровокзального комплекса будет небольшой, 250 человек в час, это вчетверо меньше, чем в Пулково.

    На взлетной полосе длиной 2,6 километра ориентировать пилотов при маневрах будет «суперграфика» со следами покрышек самолетов. Над круглым декоративным бассейном с водой будет возвышаться Земной шар с логотипом ПАО «Газпром», которое финансирует реконструкцию, вокруг него сформируют круговое движение транспорта. В ясную погоду поверхность воды будет играть с лучами света, отраженными от Земного шара, что подарит зрителям ощущение полета.

    Рассмотреть проект во всей красе можно будет с 23 по 27 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее на VIII биеннале «Архитектура Петербурга».

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