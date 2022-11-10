«Суперграфика» и ощущение полета. Посмотрите, как будет выглядеть новый аэропорт Петербурга в Левашово

Разработчики показали, как будет выглядеть аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». Проект реконструкции аэродрома, который находится в ведении Минобороны РФ, создала архитектурная мастерская Ingmar Architect.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса будет небольшой, 250 человек в час, это вчетверо меньше, чем в Пулково.



На взлетной полосе длиной 2,6 километра ориентировать пилотов при маневрах будет «суперграфика» со следами покрышек самолетов. Над круглым декоративным бассейном с водой будет возвышаться Земной шар с логотипом ПАО «Газпром», которое финансирует реконструкцию, вокруг него сформируют круговое движение транспорта. В ясную погоду поверхность воды будет играть с лучами света, отраженными от Земного шара, что подарит зрителям ощущение полета.

