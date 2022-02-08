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«Невский экологический оператор» покупает площадку МПБО-2 на Волхонке. Там будут строить мусороперерабатывающий завод

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Региональный оператор Петербурга по обращению с отходами выиграл торги на объекты по адресу: Волхонское шоссе, 116. Сейчас этот комплекс у предприятия в аренде.

Согласно итоговому протоколу от 31 января, речь идет о более чем 20 объектах недвижимости и целом списке движимого имущества, которые закреплены за ГУП «МПБО-2». Начальная цена составила 430 млн рублей, единственную заявку подал «Невский экологический оператор». Разрешение на продажу госимущества еще перед Новым годом выдал комитет имущественных отношений.

Напомним, комплекс переработки на Волхонке и сейчас находится у НЭО в аренде, там предполагается строительство одного из пяти заводов, которые региональный оператор планирует разместить в Петербурге и Ленобласти. В пятницу при ремонте здания здесь случился пожар: от искры загорелась сортировочная лента.

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Комментарии (4)

alex-iva66
спасибо нашему Губернатору за чистый европейский город! две недели добивались, чтобы вывезли мусор. вчера из контейнера вывезли, но вокруг осталось валяться ещё отходов на два контейнера. интересно, а кто теперь остатки убрать будет?
Артист ритуальных услуг
Глубокая переработка мусора путем сжигания?
Вульпес Инкульта
Хмм, спалили завод, чтоб сбросили цену?
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