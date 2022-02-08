«Невский экологический оператор» покупает площадку МПБО-2 на Волхонке. Там будут строить мусороперерабатывающий завод

Региональный оператор Петербурга по обращению с отходами выиграл торги на объекты по адресу: Волхонское шоссе, 116. Сейчас этот комплекс у предприятия в аренде.



Согласно итоговому протоколу от 31 января, речь идет о более чем 20 объектах недвижимости и целом списке движимого имущества, которые закреплены за ГУП «МПБО-2». Начальная цена составила 430 млн рублей, единственную заявку подал «Невский экологический оператор». Разрешение на продажу госимущества еще перед Новым годом выдал комитет имущественных отношений.

