Загорелось от искры. На юге Петербурга тушат находящееся на ремонте здание мусороперерабатывающего предприятия

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Волхонском шоссе, 116, поступило в 15.26. С 15.55 пожар в пятиэтажном здании размером 100 на 20 метров тушат по повышенному рангу – 1- «бис».



Само здание неэксплуатируемое, частично разобранное. Очаг возгорания находится, по данным «Фонтанки» на третьем этаже.



Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.



В16:09 пожар локализовали.



Как сообщили «Фонтанке» в НЭО, по предварительным данным при капремонте одного из корпусов от искры загорелась сортировочная ленат конвейера. На данный момент на месте 7 пожарных машин, пострадавших, по данным на настоящий момент, нет.

