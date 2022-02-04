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Загорелось от искры. На юге Петербурга тушат находящееся на ремонте здание мусороперерабатывающего предприятия

По повышенному номеру сложности в Красносельском районе тушили здание ГУП «Завод «МПБО-2».

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Волхонском шоссе, 116, поступило в 15.26. С 15.55 пожар в пятиэтажном здании размером 100 на 20 метров тушат по повышенному рангу – 1- «бис».

Само здание неэксплуатируемое, частично разобранное. Очаг возгорания находится, по данным «Фонтанки» на третьем этаже.

Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

В16:09 пожар локализовали.

Как сообщили «Фонтанке» в НЭО, по предварительным данным при капремонте одного из корпусов от искры загорелась сортировочная ленат конвейера. На данный момент на месте 7 пожарных машин, пострадавших, по данным на настоящий момент, нет.

Площадка МПБО-2 на Волхонском шоссе находится в аренде у регионального оператора Петербурга по обращению с отходами - НЭО. ДО мусорной реформы в городе этот адрес - как и вторая площадка МПБО в Янино - регулярно попадала в сферу внимания Росприроднадзора, там скапливались отходы, случались и пожары. Именно на Волхонке должен появиться один из пяти мусороперерабатывающих комплексов, которые НЭО запланировал для Петербурга и Ленобласти

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