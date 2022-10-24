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    ВТБ продаст Петербургу свою долю в Невском экологическом операторе

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    2 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов включил в проект бюджета 2022 года выкуп акций Невского экологического оператора (НЭО), которые сейчас находятся у «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

    Ранее сообщалось о намерении компании выйти из капитала мусорного регоператора, но руководство банка говорило, что решение еще не принято.

    По данным «Фонтанки», согласно губернаторской поправке к проекту корректировки бюджета-2022, уже в этом году на выкуп акций будет направлено 25 млн рублей. Сейчас уставный капитал НЭО составляет почти 100 млн рублей, и у «ВТБ Инфраструктурный холдинг» в нем — 25% минус 1 акция.

    В середине года уже сообщалось, что структуры ВТБ рассматривают вариант выхода из капитала НЭО. Однако официально пресс-служба ничего не комментировала. Позднее «Фонтанка» узнала, что обсуждался вопрос еще одного выхода ВТБ — из состава учредителей «Метростроя Северной столицы». Но этот вопрос поставлен на паузу.

    В самом НЭО «Фонтанке» сообщили, что потенциальная смена акционера не скажется на работе предприятия.

    НЭО был создан в Санкт-Петербурге в январе 2021 года. Учредителями выступили правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 25% плюс 1 акция), а также ПАО «Интер РАО» и ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (по 25% минус 1 акция). Ранее «Интер РАО» предложило остальным участникам в пропорциональных равных долях увеличить уставный капитал компании до 16 млрд.

    НЭО является региональным оператором Петербурга по обращению с отходами, сумма контракта с городом составляет 130 млрд рублей. При этом строительством всей инфраструктуры для будущих мусороперерабатывающих комплексов занимаются структуры «Интер РАО». Подробнее о планах НЭО и концепции обращения с отходами — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    своих не бросаем24 Окт 2022 в 18:22
    семья Захватовых в фаворе с момента назначения беглова.
    +0−0
    aborigenSPB24 Окт 2022 в 17:58
    Ну, хотя бы до банкиров дошло, что не туда вляпались😰
    +0−0
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