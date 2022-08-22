Бойтесь своих желаний. Смольный может остаться единственным владельцем нового петербургского «Метростроя»





По данным «Фонтанки», ООО «ВТБ Девелопмент» ведет переговоры с городской администрацией о передаче ей своей доли в компании «Метрострой Северной столицы» (МССС). Эту информацию подтвердили собеседники в нескольких блоках правительства, в МССС комментировать ее не стали. В пресс-службе ВТБ также сочли это преждевременным: «Финальных решений по данному вопросу пока нет. Рассматриваются разные сценарии».



«Конкретный механизм обсуждается, — говорит один из источников редакции. — Если договорятся, это может быть передача в доверительное управление, а может быть — продажа за символическую цену».



Другой собеседник уверенно заявляет, что и символической не будет, если ВТБ покинет компанию: «Обратите внимание, как он делился с городом контрольным пакетом, и делайте выводы».



Напомним, «Метрострой Северной столицы» был зарегистрирован в октябре 2020 года как 100-процентная «дочка» ООО ВТБ «Девелопмент». Тогда еще была актуальна конкуренция за этот инфраструктурный рынок, так что ВТБ оказался не первым — к тому времени уже существовал «Метротрансстрой», во главе которого стояли аффилированные с Геннадием Тимченко люди. Параллельно они пытались также получить контроль над старым «Метростроем», но там губернатор диагностировал терминальную стадию «раскоряки», и спасать прежнего подрядчика никто не собирался, курс взяли на банкротство.



В итоге стало понятно, что и «Метротрансстрою» не светит: Смольный делает ставку на ВТБ, но хочет контролировать будущего генподрядчика. Только на этих условиях предприятие может стать единственным поставщиком города по стройке метро на годы вперед. Так и получилось: структуры ВТБ передали 65% в МССС городскому правительству безвозмездно, и вскоре с компанией подписали контракт на 600 млрд рублей.



Собеседники «Фонтанки», близкие к процессу, говорили, что в целом для ВТБ такая конструкция нетрадиционная. Одно дело — конкретный инвестиционный проект; неважно, насколько продолжительный, но с понятным горизонтом финансирования и сроками. Построить топливный терминал, дорогу в рамках ГЧП, эксплуатировать это все — да, это стиль компании, и недаром МССС изначально возглавил Александр Романов, бывший директор «ВТБ Инфраструктура», «Топливно-заправочного комплекса Пулково», «Магистрали двух столиц» и «Магистрали Северной столицы». Совсем другое — выступать в роли генподрядчика по контракту, который год за годом завязан на возможности городского бюджета, проводить ковровые открытые госзакупки. Не то чтобы небывальщина: ВТБ доводилось владеть 49% «Мосметростроя» (контрольный пакет у мэрии Москвы), однако он достался ему в рамках залога по кредиту, и вскоре ВТБ обесценил свою долю до 0 рублей, назвав стабильно убыточным активом — что характерно, непрофильным. Произошло это примерно тогда же, когда регистрировался петербургский «Метрострой Северной столицы».



«Если упрощенно, ВТБ позвали в самый острый момент: предполагался сложный переход рабочих, расшивание долгов по зарплатам, покупка первоочередной техники, при этом еще не было до конца понятно бюджетное финансирование, — говорит собеседник «Фонтанки», близкий к МССС. — Эти вопросы решены раньше, чем планировалось, так что, по большому счету, ВТБ и правда может считать свою задачу выполненной». Не отрицает он и еще одного мотива, называя его второстепенным: санкционная реальность и необходимость закупать иностранное оборудование ставят вопрос о формальном размежевании с банком.



Напомним, ранее руководство компании сообщало, что ВТБ намерено поучаствовать в докапитализации МССС на 3,8 млрд рублей, их адресно рассчитывали на аренду и выкуп помещений старого «Метростроя». Более 7 млрд положил город — на технику, эту сумму вставили в бюджет 2021 года при корректировке. Однако, по данным «Фонтанки», ВТБ свой вклад пока так и не сделал. Сроки, указанные в протоколе эмиссии, не истекли, но если «ВТБ Девелопмент» выйдет из состава учредителей до этого момента — 3,8 млрд рублей ему инвестировать уже не придется.



Судя по всему, когда речь идет о финансовом участии банка в жизни МССС, говорят о займе. По информации редакции, такой был один — менее чем на 2 млрд рублей. Cобеседники «Фонтанки», вспоминая о начале романа города с ВТБ, описывают, что в какой-то момент управленческая модель банка удивляла чиновников: в частности, было проблемой получить одобрение на заем для МССС, так как на тот момент компании еще не исполнился год и она не подходила под требования кредитора, однако в итоге эту ситуацию преодолели.



Куда пошли эти деньги, отследить до копейки сложно. Однако можно вспомнить приключения с выплатой долгов рабочим, которые накопил еще старый «Метрострой». МССС тогда решил не нагнетать и нашел бюрократический путь перевести средства прежнему подрядчику, находящемуся в банкротстве, чтобы тот рассчитался с бывшими сотрудниками, которые перешли или не перешли в «Метрострой Северной столицы». Плюс приветственные бонусы. Откуда эти деньги появились у самого МССС — риторический вопрос. Участие города — это названные выше 7 млрд на технику и то, что заказчик оплачивает по выполненным контрактам, а тогда оплачивать особенно было нечего.



В некотором смысле ситуация изменилась, но не радикально. МССС принял на работу 3,7 тысячи человек, однако пока достраивает те два участка, которые начинал прокладывать еще «Метрострой» и проходка по которым была уже в существенном объеме закончена. Да, в бюджет на 2022 год вписали аж 30 млрд рублей, а на следующие два — по 55 млрд рублей на метро. Но на сайте комитета финансов публикуется промежуточная отчетность об исполнении адресной программы. Так вот на 1 августа метростроение было профинансировано на 2,4 млрд рублей, то есть на 8% от искомых 30 млрд. В большей части строчек значится 0%, в том числе пока на том самом перегоне до «Планерной», на который закладывали 3,3 млрд уже в 2022-м. Время для аванса теоретически еще есть.



МССС может выходить только на те объекты, по которым подписаны допсоглашения к рамочному контракту с КРТИ. Они подписаны на оранжевый участок до «Горного института», коричневый участок до «Казаковской» и на замену эскалаторов для «Чернышевской». Всего — около 12 млрд рублей. Если смотреть на отчетность комфина на 1 августа, то выходит, что и из этой суммы освоено лишь 20%, но в исполнение попадают только те акты выполненных работ, которые прошли уже полный круг подписаний и принесены в ответственные комитеты. Собеседник, близкий к «Метрострою Северной столицы», утверждает, что на данный момент можно говорить уже не о 2,4 млрд, а о 5 млрд — столько предъявлено заказчику, а принято на миллиард меньше. И все равно пока это мало соответствует бюджетным амбициям, о которых говорил Смольный.



Понятно, что весь коллектив c зарплатами и медстрахованием, кучно распределенный по «Театральной», «Горному институту» и «Казаковской», ждет заключения нового допсоглашения на зеленый участок до «Планерной» и прочие объекты (подробнее о них «Фонтанка» уже писала). А еще больше ждет топ-менеджмент: контракт будет означать проходку, а значит — авансы и оплату работ, жить только на кредитные средства инфраструктурное предприятие не может.



При этом, согласно СПАРК, общий объем обязательств компании на конец прошлого года (последние доступные данные) превышал 10 млрд: 5 млрд в виде краткосрочных обязательств, 5,8 млрд — в виде долгосрочных. При выручке в 660 млн рублей компания ушла тогда в минус на миллиард, но надо понимать, что в 2021 году исполнение хоть каких-то работ только началось, на объекты вышли в декабре, так что и деньги из бюджета пошли только в 2022-м. Если ВТБ все-таки выйдет из числа учредителей МССС, разбираться с кредитами придется уже исключительно городу: компания может перекредитоваться либо рассчитывать на пунктуальное исполнение контрактов и их оплату. Такова доля единственного собственника: напомним, Смольный неоднократно критиковал акционерную структуру старого «Метростроя», которая не позволяла ему пересилить волю семьи Александровых — других крупных совладельцев компании. Именно этот конфликт, как считается, во многом предопределил судьбу старого генподрядчика, когда встал вопрос о том, удерживать его на плаву или банкротить.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»