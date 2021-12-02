Долги по зарплате с петербургскими метростроевцами обсудят на следующей неделе. Предложат три сценария

Более 3 тысяч работников «Метростроя» были переоформлены на работу в «Метрострой Северной столицы». Выплаты на новом месте были рассчитаны, исходя из заработков сотрудников на прежнем месте за 9 месяцев 2021 года. При этом вопрос задолженности по зарплатам старого «Метростроя» не был урегулирован.



В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в процедуре банкротства.



Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит, в том числе, и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».