Долги по зарплате с петербургскими метростроевцами обсудят на следующей неделе. Предложат три сценария

Как сообщил источник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку, проект документа уже готов, его должны подписать до встречи. В нем три сценария. Первый ранее уже озвучивали как выбранный: погашение зарплатных задолженностей «Метростроя» за счет авансовых арендных платежей в адрес этой компании со стороны «Метростроя Северной столицы». Суммы должны быть перечислены до конца декабря. Второй — продажа наиболее ликвидного имущества ОАО «Метрострой» конкурсным управляющим, технически это осуществимо только к середине 2022-го. Впрочем, третий вариант еще более длительный и сложный — истребование «Метростроем» стоимости выполненных, но неоплаченных городом работ. На это может уйти до года, кроме того, необходимо решение суда.
Напомним, в начале недели несколько десятков рабочих вышли к Смольному, чтобы озвучить проблему долгов по зарплате и выходным пособиям со стороны обанкротившегося «Метростроя». Параллельно прошло совещание в «Метрострое Северной столицы», который теперь является подрядчиком по строительству подземки в городе. Именно по его итогам и было выдвинуто предложение по авансовым платежам за аренду имущества «Метростроя», не обремененного залогом. Общая сумма задолженности — 332 млн рублей, более 3 тысяч рабочих старого «Метростроя» перешли на работу в МССС. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».