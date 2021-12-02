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Долги по зарплате с петербургскими метростроевцами обсудят на следующей неделе. Предложат три сценария

В понедельник 6 декабря в офисе «Метростроя Северной столицы» запланирована встреча трудового коллектива с представителями Смольного, компании и конкурсным управляющим. На ней представят дорожную карту погашения долгов по предыдущему месту работы.

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Как сообщил источник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку, проект документа уже готов, его должны подписать до встречи. В нем три сценария. Первый ранее уже озвучивали как выбранный: погашение зарплатных задолженностей «Метростроя» за счет авансовых арендных платежей в адрес этой компании со стороны «Метростроя Северной столицы». Суммы должны быть перечислены до конца декабря. Второй — продажа наиболее ликвидного имущества ОАО «Метрострой» конкурсным управляющим, технически это осуществимо только к середине 2022-го. Впрочем, третий вариант еще более длительный и сложный — истребование «Метростроем» стоимости выполненных, но неоплаченных городом работ. На это может уйти до года, кроме того, необходимо решение суда.

Напомним, в начале недели несколько десятков рабочих вышли к Смольному, чтобы озвучить проблему долгов по зарплате и выходным пособиям со стороны обанкротившегося «Метростроя». Параллельно прошло совещание в «Метрострое Северной столицы», который теперь является подрядчиком по строительству подземки в городе. Именно по его итогам и было выдвинуто предложение по авансовым платежам за аренду имущества «Метростроя», не обремененного залогом. Общая сумма задолженности — 332 млн рублей, более 3 тысяч рабочих старого «Метростроя» перешли на работу в МССС. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

Более 3 тысяч работников «Метростроя» были переоформлены на работу в «Метрострой Северной столицы». Выплаты на новом месте были рассчитаны, исходя из заработков сотрудников на прежнем месте за 9 месяцев 2021 года. При этом вопрос задолженности по зарплатам старого «Метростроя» не был урегулирован.

В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в процедуре банкротства.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит, в том числе, и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

piterez
300 млн. рублей - это смешные деньги для организации, где ежемесячный оборот более 3 млрд., оказывается город не располагает и такими средствами, а хочет с новым метростроем строить метро... Жулики продолжают жулить...
Свободу Лёхе!
Себе чиновники зарплату поднимают на.. опережение инфляции, а вот рабочим и долги отдать.., да, это трудно и долго.. По-ходу, пора чиновников объявлять.. - банкротами! ;
266318730
Почему в нашей стране на людей работающих под землей начинают обращать внимание только после их массовой гибели???Есть вариант получить зарплату и не умирать???
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