В Смольном придумали, как погасить долги перед метростроевцами. Новый подрядчик заплатит за аренду заранее

О разработке документа «Фонтанке» рассказал 28 ноября источник, близкий к комитету. Первую часть выплат, согласно ему, предполагается произвести до конца текущего года. Необходимые средства старый «Метрострой» получит от нового — АО «Метрострой Северной столицы». Это предприятие единовременно внесет оплату за арендуемые у «Метростроя» производственные площадки и оборудование — сразу за 12 месяцев.



Вторую часть выплат произведут в первом квартале 2022 года. Это уже будут средства, вырученные «Метростроем» от продажи активов в рамках конкурсного производства. На прошлой неделе Смольный инициировал обращение в суд с ходатайством об изменении очередности погашения текущих требований второй очереди. Если оно будет удовлетворено, это позволит выплатить долги работникам первоочередными платежами в рамках конкурсного производства.

