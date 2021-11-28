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В Смольном придумали, как погасить долги перед метростроевцами. Новый подрядчик заплатит за аренду заранее

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработал дорожную карту, в которой описан механизм и сроки выплат задолженностей перед сотрудниками ОАО «Метрострой». Первые транши пройдут до конца года.

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О разработке документа «Фонтанке» рассказал 28 ноября источник, близкий к комитету. Первую часть выплат, согласно ему, предполагается произвести до конца текущего года. Необходимые средства старый «Метрострой» получит от нового — АО «Метрострой Северной столицы». Это предприятие единовременно внесет оплату за арендуемые у «Метростроя» производственные площадки и оборудование — сразу за 12 месяцев.

Вторую часть выплат произведут в первом квартале 2022 года. Это уже будут средства, вырученные «Метростроем» от продажи активов в рамках конкурсного производства. На прошлой неделе Смольный инициировал обращение в суд с ходатайством об изменении очередности погашения текущих требований второй очереди. Если оно будет удовлетворено, это позволит выплатить долги работникам первоочередными платежами в рамках конкурсного производства.

Напомним, более 3 тысяч работников «Метростроя» были переоформлены на работу в «Метрострой Северной столицы». Выплаты на новом месте были рассчитаны исходя из заработков сотрудников на прежнем месте за 9 месяцев 2021 года. При этом вопрос задолженности по зарплатам старого «Метростроя» не был урегулирован.

В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в банкротстве.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит, в том числе, и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

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Комментарии (6)

Ванька Созин
они только на бумаге что-то делают.
я тут недавно на Звездной был, там строят развязку на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе. работы ведутся уже минимум полгода. срок окончания работ - 2024 год 😱 что там строить 3 года??? там работ на 3-6 месяцев.
ДуремарСПб.
Из-за откатов и прямого воровства и Баклан-Арена и сданные в последние годы станции метро это одни из самых коррупционных строек России.
piterez
А я знаю ещё больше вариантов:
1. Потребовать поставить новые щиты и оборудование с отсрочкой 10 лет
2. Продать жетоны и собрать оплату на метро за 25 лет вперед
3. Продать электричество, воду и другие расходники на 100 лет вперед
Тогда новый Метрострой с новыми силами и ударными темпами построит городу по секретным договорам 1000 станций метро и 10000 километров линий...
Тут можно поблагодарить жуликов от власти за их вклад во всемирную литературу сказок и басен...
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