Метростроевцы вошли в Смольный и оставили заявление. Чиновники намерены решить вопрос по зарплатным долгам до конца года

Несколько человек из числа собравшихся утром 29 ноября у Смольного метростроевцев прошли в приемную городского правительства. Цена их претензий — 332 млн рублей.

Как рассказал один из активных участников мероприятия Ринат Галиев, они оставили заявление на встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым. Его обещали рассмотреть.



Одновременно в самом «Метрострое» прошла встреча представителей трудового коллектива и чиновников. По ее итогам председатель КРТИ Андрей Левакин рассказал журналистам, что выбран механизм погашения задолженностей старого «Метростроя» по зарплатам перед работниками, в том числе перешедшими в «Метрострой Северной столицы» (МССС). Общая сумма — 332 млн рублей, у кого-то это недополученная зарплата, у кого-то — выходное пособие.

