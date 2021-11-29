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Метростроевцы вошли в Смольный и оставили заявление. Чиновники намерены решить вопрос по зарплатным долгам до конца года

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Несколько человек из числа собравшихся утром 29 ноября у Смольного метростроевцев прошли в приемную городского правительства. Цена их претензий — 332 млн рублей.

Как рассказал один из активных участников мероприятия Ринат Галиев, они оставили заявление на встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым. Его обещали рассмотреть.

Одновременно в самом «Метрострое» прошла встреча представителей трудового коллектива и чиновников. По ее итогам председатель КРТИ Андрей Левакин рассказал журналистам, что выбран механизм погашения задолженностей старого «Метростроя» по зарплатам перед работниками, в том числе перешедшими в «Метрострой Северной столицы» (МССС). Общая сумма — 332 млн рублей, у кого-то это недополученная зарплата, у кого-то — выходное пособие.

Предполагается, что МССС заплатит за аренду оборудования «Метростроя» вперед — за срок до двух лет. Перечисленная сумма будет больше, чем долги по зарплатам, чтобы позволить в рамках банкротного дела выплатить и их, и налоги, которые находятся выше в плане приоритетности. Левакин считает, что решить вопрос реально до конца года. При этом он напомнил, что обычно деньги доходят до работников примерно в течение 10 дней после того, как перечисляются в организацию. В данном случае конкурсному управляющему придется обеспечить реализацию более чем 3 тысяч расчетных листов

Кроме того, Смольный намерен в ноябре сделать взнос в уставный капитал МССС в размере 7,1 млрд рублей на закупку оборудования, эта сумма заложена при корректировке бюджета. ВТБ в соответствии с долями внесет 3,8 млрд, но уже в следующем году.

Более трех тысяч работников «Метростроя» были переоформлены на работу в «Метрострой Северной столицы». Выплаты на новом месте были рассчитаны исходя из заработков сотрудников на прежнем месте за 9 месяцев 2021 года. При этом вопрос задолженности по зарплатам старого «Метростроя» не был урегулирован.

В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в банкротстве.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит в том числе и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

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Комментарии (6)

karbofos
"Общая сумма — 332 млн рублей, у кого-то это недополученная зарплата, у кого-то — выходное пособие."

Выходное пособие выплачивают при увольнении с работы.

Работников выкинули с работы и даже не выплатили законно причитающееся им?

Мда...
Трудовая инспекция, прокуратура - их нет в этой стране, когда дело качается интересов обычных рабочих?
VF812
а что это в Смольном не позвали на спасение Росгвардию, как это делается везде? Труханули в фирменные костюмы, понимая, что метростроевцы и навалять могут в интерьерах?
VKuser581156951
Невыплаты зарплат! А оптом они придут домой и им на зомбоящику миллионеры от пропаганды будут рассказывать чтобы они вспомнили что было в 90-е
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