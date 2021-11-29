Метростроевцы вошли в Смольный и оставили заявление. Чиновники намерены решить вопрос по зарплатным долгам до конца года

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Несколько человек из числа собравшихся утром 29 ноября у Смольного метростроевцев прошли в приемную городского правительства. Цена их претензий — 332 млн рублей.
Как рассказал один из активных участников мероприятия Ринат Галиев, они оставили заявление на встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым. Его обещали рассмотреть.
Одновременно в самом «Метрострое» прошла встреча представителей трудового коллектива и чиновников. По ее итогам председатель КРТИ Андрей Левакин рассказал журналистам, что выбран механизм погашения задолженностей старого «Метростроя» по зарплатам перед работниками, в том числе перешедшими в «Метрострой Северной столицы» (МССС). Общая сумма — 332 млн рублей, у кого-то это недополученная зарплата, у кого-то — выходное пособие.
Предполагается, что МССС заплатит за аренду оборудования «Метростроя» вперед — за срок до двух лет. Перечисленная сумма будет больше, чем долги по зарплатам, чтобы позволить в рамках банкротного дела выплатить и их, и налоги, которые находятся выше в плане приоритетности. Левакин считает, что решить вопрос реально до конца года. При этом он напомнил, что обычно деньги доходят до работников примерно в течение 10 дней после того, как перечисляются в организацию. В данном случае конкурсному управляющему придется обеспечить реализацию более чем 3 тысяч расчетных листов
Кроме того, Смольный намерен в ноябре сделать взнос в уставный капитал МССС в размере 7,1 млрд рублей на закупку оборудования, эта сумма заложена при корректировке бюджета. ВТБ в соответствии с долями внесет 3,8 млрд, но уже в следующем году.