У Смольного метростроевцы требуют погасить долги по зарплате. А Смольный уехал в «Метрострой»

Несколько десятков рабочих «Метростроя» 29 ноября вышли к зданию городского правительства в Петербурге. Они требуют, чтобы была решена проблема долгов по зарплате на старом месте работы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», рабочие надеются, что на беседу к ним выйдет кто-то из членов правительства.



Между тем глава КРТИ Андрей Левакин параллельно проводит встречу с представителями трудового коллектива «Метростроя» и «Метростроя Северной столицы», а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании. Совещание идет в офисе компании на Загородном.

