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У Смольного метростроевцы требуют погасить долги по зарплате. А Смольный уехал в «Метрострой»

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автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Несколько десятков рабочих «Метростроя» 29 ноября вышли к зданию городского правительства в Петербурге. Они требуют, чтобы была решена проблема долгов по зарплате на старом месте работы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», рабочие надеются, что на беседу к ним выйдет кто-то из членов правительства.

Между тем глава КРТИ Андрей Левакин параллельно проводит встречу с представителями трудового коллектива «Метростроя» и «Метростроя Северной столицы», а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании. Совещание идет в офисе компании на Загородном.

Накануне «Фонтанка» рассказала о том, что КРТИ разработал дорожную карту по погашению задолженностей. Согласно ей, первую часть выплат произведут до конца текущего года. Необходимые средства старый «Метрострой» получит от нового — АО «Метрострой Северной столицы». Это предприятие единовременно внесет оплату за арендуемые у «Метростроя» производственные площадки и оборудование — сразу за 12 месяцев.

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Более трех тысяч работников «Метростроя» были переоформлены на работу в «Метрострой Северной столицы». Выплаты на новом месте были рассчитаны исходя из заработков сотрудников на прежнем месте за 9 месяцев 2021 года. При этом вопрос задолженности по зарплатам старого «Метростроя» не был урегулирован.

В конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в банкротстве.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит в том числе и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

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Комментарии (4)

piterez
Скандал за скандалом, о проблемах со строительством метро в Санкт-Петербурге обсуждается в лесах Амазонии. Вождь одного из племён уверен, что злые духи мешают строить метро в городе на Неве...
Теперь осталось найти, где прячутся эти злые духи...
Mustamyaki
Опричники уже автозаки подогнали, и на них повезут недовольных холопов метро достраивать.
angel of death
наконец-то люди вспомнили о том, что у них есть правительство =) и что оно располагается в каком-то там здании =) и что до него можно и дойти =)
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