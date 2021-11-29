У Смольного метростроевцы требуют погасить долги по зарплате. А Смольный уехал в «Метрострой»

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Несколько десятков рабочих «Метростроя» 29 ноября вышли к зданию городского правительства в Петербурге. Они требуют, чтобы была решена проблема долгов по зарплате на старом месте работы.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», рабочие надеются, что на беседу к ним выйдет кто-то из членов правительства.
Между тем глава КРТИ Андрей Левакин параллельно проводит встречу с представителями трудового коллектива «Метростроя» и «Метростроя Северной столицы», а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании. Совещание идет в офисе компании на Загородном.
Накануне «Фонтанка» рассказала о том, что КРТИ разработал дорожную карту по погашению задолженностей. Согласно ей, первую часть выплат произведут до конца текущего года. Необходимые средства старый «Метрострой» получит от нового — АО «Метрострой Северной столицы». Это предприятие единовременно внесет оплату за арендуемые у «Метростроя» производственные площадки и оборудование — сразу за 12 месяцев.