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Родного мусора не хватило. «Фонтанка» показывает бэкстейдж нашумевшего клипа Шнурова

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Судя по записям с камер видеонаблюдения, за мусорный антураж клипа Сергея Шнурова про неубранный Петербург ответственность несут не только коммунальщики, но и магия кино. Пакеты привозили на арендованной машине.

Утреннее видео от 15 января из двора на улице Ефимова есть в распоряжении «Фонтанки». На нем видно, что контейнерная площадка здесь изначально далека от идеального состояния. Однако этого, видимо, показалось недостаточно постановщикам клипа. То ли им приглянулся именно этот двор, то ли было лень искать более живописную помойку, дефицита в которых в начале и середине января, прямо скажем, не было.

На записи, которую «Фонтанка» публикует 28 января, зафиксирован автомобиль каршерингового сервиса, откуда выгружают пакеты и выстраивают из них композицию у мусорного бака. Вскоре прибывают другие участники съемок: на контейнер усаживается девушка, повторяя кадры с одной из вокалисток «Ленинграда», появляется человек в оранжевой спецовке — в такой в клипе фигурирует сам Шнуров. По окончании действа во двор вползает дорогая иномарка и увозит кого-то из группы.

«Фонтанка» попробовала узнать у Сергея Шнурова, что стало с пакетами после съемок. По известному редакции телефону пообщаться с ним не удалось. Адвокат музыканта Константин Добрынин сообщил, что лидер «Ленинграда» не изъявляет желания общаться по поводу клипа.

Клип «Пока так» был опубликован вечером 15 января, выбившись в тренды YouTube. В нем «Ленинград» язвительно высказывается о коммунальных проблемах Петербурга — плохой уборке снега и вывозе мусора. Смольный ответил словами о «примитивном хайпе», а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил об информационной атаке. «Фонтанка» описывала ситуацию и обсуждала с политтехнологами возможности публичного ответа. Вскоре губернатор Александр Беглов выступил с программной речью о проводимых реформах, где заявил, что против выступают богатые и влиятельные люди, которые имеют возможность проплачивать дискредитацию власти. «Естественно, этот нал, который крутился там (в отрасли захоронения отходов. — Прим. ред.), уходит. — заявил он. — Ну и кто будет доволен этим?» Позднее о недобросовестном бизнесе заявил и вице-губернатор Валерий Пикалев.

К настоящему моменту Сергей Шнуров снял еще два клипа в продолжение темы.

28 января «Фонтанка» побывала на месте знаменитой теперь уже помойки. Сегодня она выглядит так.

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В Петербурге с 1 января 2022 года запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, совместно предприятие города, Ленобласти, Интер РАО и ВТБ. Он распределил контракты между четырьмя перевозчиками по контрактам, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс», который изначально считался дружественной НЭО компанией. Он безуспешно оспаривал итоги аукционов в ФАС — так же, как до этого дочерняя компания областного регоператора УК ООЛО пыталась торпедировать сам конкурс на выбор оператора для Петербурга.
Горожане с начала года жаловались на массовые срывы в части вывоза мусора, самыми проблемными стали северные районы и правый берег Невского, где работает новый подрядчик «Эко Лэнд» и где изначально просматривалась как раз зона шестого «Спецтранса».

Смольный и регоператор признали ошибки в планировании, однако неоднократно рассказывали и о том, что прежние перевозчики, у которых закончились договоры с управляющими организациями, заранее перестали вывозить отходы, а свои контейнеры в новом году забирают без предупреждения. Заваленные мусором баки стали темой многочисленных публикаций в СМИ, которые ранее связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, а также громкого клипа Сергея Шнурова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kolpankolpan
В моем распоряжении целая помойка с горбом на которой столько мусора сколько не хватило Фонтанке и еще останется .Только как дней пять все вывезли. так что если газетке не хватает обращайтесь.и снего дофига тоже можете себе насыпать сколько угодно хоть от подъезда хоть от улицы с черным ледком.Деревья все чернотой засыпаны дышаться нам будет сказочно по весне.На Тихорецком это не страдайте.Все вам дорогие с Бегловым.
265860145
Да хоть бы и вообще всё постановкой было - какая разница?
Главное - смысл правильный
Москва 2041
Вуаля! Кто там не верил в заговор против губернатора?
А мусор Шнурову привезли из Москвы, ясен пень.
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