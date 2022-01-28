Родного мусора не хватило. «Фонтанка» показывает бэкстейдж нашумевшего клипа Шнурова

Утреннее видео от 15 января из двора на улице Ефимова есть в распоряжении «Фонтанки». На нем видно, что контейнерная площадка здесь изначально далека от идеального состояния. Однако этого, видимо, показалось недостаточно постановщикам клипа. То ли им приглянулся именно этот двор, то ли было лень искать более живописную помойку, дефицита в которых в начале и середине января, прямо скажем, не было.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, за мусорный антураж клипа Сергея Шнурова про неубранный Петербург ответственность несут не только коммунальщики, но и магия кино. Пакеты привозили на арендованной машине.

На записи, которую «Фонтанка» публикует 28 января, зафиксирован автомобиль каршерингового сервиса, откуда выгружают пакеты и выстраивают из них композицию у мусорного бака. Вскоре прибывают другие участники съемок: на контейнер усаживается девушка, повторяя кадры с одной из вокалисток «Ленинграда», появляется человек в оранжевой спецовке — в такой в клипе фигурирует сам Шнуров. По окончании действа во двор вползает дорогая иномарка и увозит кого-то из группы.

«Фонтанка» попробовала узнать у Сергея Шнурова, что стало с пакетами после съемок. По известному редакции телефону пообщаться с ним не удалось. Адвокат музыканта Константин Добрынин сообщил, что лидер «Ленинграда» не изъявляет желания общаться по поводу клипа.

Клип «Пока так» был опубликован вечером 15 января, выбившись в тренды YouTube. В нем «Ленинград» язвительно высказывается о коммунальных проблемах Петербурга — плохой уборке снега и вывозе мусора. Смольный ответил словами о «примитивном хайпе», а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил об информационной атаке. «Фонтанка» описывала ситуацию и обсуждала с политтехнологами возможности публичного ответа. Вскоре губернатор Александр Беглов выступил с программной речью о проводимых реформах, где заявил, что против выступают богатые и влиятельные люди, которые имеют возможность проплачивать дискредитацию власти. «Естественно, этот нал, который крутился там (в отрасли захоронения отходов. — Прим. ред.), уходит. — заявил он. — Ну и кто будет доволен этим?» Позднее о недобросовестном бизнесе заявил и вице-губернатор Валерий Пикалев.