Будьте честными или найдите другую проблему. Экспертные советы Смольному, как отвечать на предъявы за снег и мусор

Фото: скриншот видео / YouTube / Ленинград | Leningrad Поделиться Поделиться







Политологи и эксперты в области PR по просьбе «Фонтанки» размышляют, как властям Петербурга стоило бы отвечать на заполонившую информационное пространство критику за каток вместо улиц и горы мусора, чтобы снизить уровень негатива. Первое и главное оружие — честно и подробно рассказывать горожанам о ситуации. Пока чиновники не воспользовались этими советами. А попытки контратаки выглядят скорее неубедительно.

15 января шоумен Сергей Шнуров опубликовал клип с песней, в которой в свойственных ему непечатных выражениях раскритиковал губернатора Александра Беглова за проблемы с вывозом мусора, а также плохую уборку города от льда и снега. Только в официальном YouTube-канале группы «Ленинград» ролик набрал уже более миллиона просмотров. Телеграм-каналы запестрели версией, что причина появления этого творчества музыканта — не просто праведный гнев горожанина, а очередной ход в информационной кампании против Смольного и лично главы города.



Логика в этом предположении есть. В декабре «Фонтанка» уже описывала особенности тренда в городском информационном пространстве, когда десятки изданий, а также медийные персоны яростно критиковали плохую уборку Петербурга от снега. В этом процессе активное участие принимали медиа, которые ранее связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. У шоумена и предпринимателя есть общее — творения Шнурова звучали в фильмах, которые, как принято считать, созданы на средства Пригожина.

Вслед за выходом клипа в соцсетях появились посты, которые объединяет схожее содержание. В них говорится, что за ролик Шнур якобы получил впечатляющую сумму. По версии авторов публикации, до перехода Петербурга на единого мусорного оператора управляющие компании, получая деньги с горожан, не заботились об утилизации отходов, нанимали тех, кто развозил мусор по лесам, где копились несанкционированные свалки. А с начала января мусорный оператор столкнулся с противодействием в виде закрытых дворов, искусственных завалов снега вокруг контейнерных площадок, сваленным мимо баков мусором.



Правда, судя по комментариям к таким постам, читатели попытку оправдать власти города не оценили. Тем более что плохую уборку снега и льда она никак не объясняет. Так или иначе, за деньги или по душевному порыву, Шнуров или (и) те, кто его проспонсировал, попали «в десятку», и пиарщики Смольного пока не нашли адекватного ответа.

Самой заметной реакцией стало видео директора Эрмитажа Михаила Пиотровского — он нашел в происходящем политические мотивы и констатировал, что на город и выходцев из него «ведется широкая атака».

Ролик музыканта «Фонтанке» прокомментировал главный по уборке снега вице-губернатор Анатолий Повелий: «Мы стоим в начале большой реформы по обращению с отходами. Это очень трудное начало, но надо помнить, что ждет в финале: прозрачный вывоз и система, которая раньше представляла из себя просто размещение мусора за счет больших земельных ресурсов. Если кто-то хочет приехать на день из Москвы в свой родной город и поглумиться над сложностями этого первого этапа — это его дело. У меня к этому нет никакого отношения». О Шнурове высказался и глава местных единороссов Сергей Боярский. 18 января подключился депутат Заксобрания от «Новых людей» Дмитрий Панов, чей комментарий со ссылкой на интервью РИА Новости распространила пресс-служба Мариинского дворца. Парламентарий предложил «подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем». В итоге Шнуров-исполнитель становится сосредоточием зла.



Ответил в меру изобретательности и определенный сегмент телеграм-каналов, которые, к примеру, приписали директору кукольного театра готовность взять Шнурова на работу, так как нитей, которыми он управляется, почти не видно.

По мнению экспертов, если не считать очевидного решения проблемы с уборкой города, достойно отреагировать на всю критику руководство Петербурга может только честным и объективным информированием горожан, публичными репрессиями провинившихся или, на худой конец, переключением повестки на другую проблему, решением которой чиновники могли бы похвастаться.

Директор Института современного государственного развития, политолог и политтехнолог Дмитрий Солонников рассказал о необходимости разделить проблемы мусора и снега. «Это принципиально две разные вещи. С точки зрения уборки мусора город переживает реформу. А любое изменение системы на первых порах вносит сумятицу, вне зависимости от того, есть сопротивление или нет. Любое новое всегда идет через сложности, будь то космонавтика, авиамоделирование, уборка мусора, транспортная реформа, которая ожидает наш город», — говорит он.

Собеседник обратил внимание, что мусорная сфера — это огромный бизнес со своими теневыми доходами. И во всем мире это так, например это один из основных бизнесов у итальянской мафии. «Любая реформа кому-то прищемляет хвост — здесь наверняка тоже. Насколько активно было организовано сопротивление — вопрос следственных органов. Есть факты того, что специально закрывали дворы, специально убирали контейнеры, не пускали машины на пункты приема — значит, нужно составлять протоколы, возбуждать уголовные дела. Нужны конкретные факты, увидим — поверим. Пока конкретных дел нет и предъявленных фактов мы не видим, остается первый вариант — реформа вначале туго идет», — добавил он.



Уборка же снега — традиционная проблема Петербурга при каждом из петербургских губернаторов. «Единой системы уборки города не существует, об этом говорили много раз. Во-первых, мне кажется, что в этом отношении нужно честно говорить, почему так произошло. Разговоры о том, что город прекрасно убирается, которые мы слышим от чиновников по телевизору, кроме негатива, ничего не вызывают. Надо честно рассказывать, сколько улиц не убрано, кто за это отвечал, ну и должны быть головы насажены на кол — ответственные, которые понесут серьезнейшее наказание. Пока этого нет, это негативно влияет на имидж Смольного. Такое впечатление, что его обитатели живут в одном Петербурге, все остальные — в другом. Наверное, около Смольного всё убрано и парковать машины там удобно», — говорит политолог.

На вопрос о том, как Смольный может ответить на негатив, Солонников вспомнил о популярном приеме: найти другую проблему, раздуть ее, вывести в топ новостной повестки и потом победно решить. «Но это чистый пиар», — резюмировал эксперт.



По словам политолога и политтехнолога Дмитрия Гусева, есть два фактора. Первый — плохая работа Смольного, второй — информационная атака на Беглова. «Если они могут вскрыть, кто это делает, пусть вскроют и скажут: «Нас атаковали такие-то люди», — сказал эксперт. В противном случае, уверен он, властям города на эту атаку лучше ничего не отвечать.

Вице-спикер парламента Петербурга, экс-декан факультета журналистики СПбГУ, член высшего экспертного совета РАСО и инициатор лицензирования профессии специалиста в области связей с общественностью Марина Шишкина констатировала, что сейчас в городе «полувоенная ситуация» из-за снега и мусора. Она простая и понятная жителям, но одновременно существуют и интересанты, которые этим пользуются. «У меня один жизненный принцип. Нужно говорить народу правду. Чего не хватает Смольному? Обычной информации. С мусором не всё так однозначно, где-то хорошо, где-то плохо, расскажите об этом! Идёт смена мусорных операторов, расскажите горожанам, что это серьёзно и непросто, когда станет иначе. Ещё одна проблема — ньюсмейкеры. Сейчас всё заточено на Беглова. Но есть же и другие спикеры. Позовите глав районов, вице-губернаторов, дайте людям с ними связаться. Никакие боты не нужны, когда есть правда. Народ не дурак», — добавила она.

