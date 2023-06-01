Сами не справимся, посредник нужен. За что задержали директора петербургского Фонда имущества

После всей этой утренней суеты и разговоров в районном следственном управлении задержали четверых: Гармаша, Тетыша, Политову и Васильева. Первые два — очень заметные в городе герои рынка недвижимости, и сумма вменяемых хищений, кажется, не соответствует их статусу. Но факт остается фактом: два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) возбудили еще 24 мая и тут же объединили — благо речь идет об идентичных сюжетах, только фамилии и названия подставляй.



Первое дело, по данным «Фонтанки», выглядит так. Кто-то из Фонда знал, что у него есть договор с городским унитарным предприятием МПБО-2 на продажу имущества этого ГУП на Волхонском шоссе, 116. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о судьбе и самого МПБО-2, и этого комплекса. ГУП должен был стать региональным оператором Петербурга по обращению с отходами, выиграл в конкурсах, но споткнулся о жалобы конкурентов и суды. Из этого процедурного болота его так и не вытащили, а потом регоператором выбрали специально созданную компанию НЭО. Именно она не только вывозит весь мусор, но и должна построить 5 комплексов по обращению с отходами. Один из них уже открыт, как раз на Волхонке. Это бывший завод МПБО-2, который НЭО сначала взял в аренду, а потом выкупил и реконструировал. Выкупил не просто так, а на торгах, иначе и нельзя; заплатил 430 млн. Об этой продаже и речь.



Договор Фонда с МПБО-2 касался, что называется, юридических и фактических действий, направленных на продажу имущества; вознаграждение — несерьезные 50 тысяч рублей сразу, но зато еще 3% от итоговой цены продажи со стороны победителя торгов. Имя победителя сомнений не вызывало изначально, и у Фонда с самим НЭО тоже был договор — на внесение задатка для участия в аукционе. А дальше, по версии следствия, схема такая: сообщники в Фонде и в АРИН заключают в начале 2022 года фиктивный договор, по которому уже АРИН якобы оказывает посреднические услуги для продажи: ему должны достаться 10 тысяч и субподрядные 1,2% от итоговой цены на торгах (то есть Фонд, вроде как, делится 40% собственной комиссии с партнером). Услуг по этому «субподряду» на самом деле никто не оказывал, но АРИН принес отчет и лист представления покупателя. За это Фонд официально заплатил ему 5,2 млн рублей — в такую сумму оценивают и хищение, и ущерб организации.



Второй кейс касается еще двух аукционов, там речь шла о частных объектах. Участок ООО «Инженерный корпус» у станции метро «Лиговский проспект» Фонд имущества выставил на торги осенью 2019 года Покупателям его предлагали под жилой дом или коммерческую недвижимость, тем более, что сам собственник еще в 2014 году получил разрешение на строительство бизнес-центра и градплан. Чуть позже компания «Нордпайп» продавала свой участок в полтора гектара на Шуваловском проспекте. Комиссия Фонда имущества составляла 5% и 3,5% от итоговой цены продажи соответственно. В этот раз, считает следствие, в качестве соисполнителя привлекали не АРИН, а куда менее известное ИП Васильев А.В., но схема не изменилась: ему за посредничество перевели 40% от вознаграждения, хотя на самом деле вся работа проведена силами самого Фонда. Так ушло еще 4,3 млн рублей.



Претензии к Гармашу объясняются тем, что его подпись на всех документах. К Тетышу — тоже понятно. Политова как начальник управления оценки и кадастра, по мнению полиции, вела сделки. Появление Васильева в схеме не случайно — по информации следователей, с Политовой они очень хорошо знакомы, так что даже на обысках удалось сэкономить.



Все остальное техника: как и куда переводились деньги после этих расчетов. Потому и география обысков несколько шире, чем офисы и квартиры четырех задержанных. Например, заглянули к соседу Гармаша по Всеволожскому району. Мало того, что он директор компании, принадлежащей Ирине Гармаш, так еще почему-то именно ему на счет, пришли 1,5 млн от Васильева, полагает полиция. По данным «Фонтанки», пришлось общаться со следователями и управляющему партнеру АРИН Игорю Горскому: сам он комментировать эту информацию отказался.



Комитет имущественных отношений, который курирует деятельность Фонда, сообщил «Фонтанке», что «при необходимости окажет содействие компетентным органам».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»