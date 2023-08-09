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    Петербургский регоператор объявил торги по строительству второго мусорного завода. Это КПО «Островский» под Выборгом

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    Невский экологический оператор объявил запрос предложений на строительство комплекса по переработке отходов. Это второй завод компании и первый — в Ленобласти.

    Документация опубликована 9 августа, максимальная цена контракта — 12 млрд рублей. Речь идет строительстве в Выборгском районе Ленобласти комплекса по переработке отходов «Островский» вместе со всей пусконаладкой. Окончание работ — не позднее 30 июня 2025 года.

    Характеристики завода давно известны, как и технология, их презентовали еще в рамках концепции по обращению с отходами, когда НЭО только стал региональным оператором Петербурге по обращению с отходами. Мощность КПО — 600 тысяч тонн в год, это около 235 автомашин в сутки. На нем будет происходить сортировка и переработка, а кроме того — будет участок размещения отходов, невостребованных для переработки во вторичные продукты, вроде ВМР, RDF или для компостирования. Зона приема отходов, линии сортировки, участок компостирования, очистные сооружения ливневых стоков будут располагаться в полностью закрытых корпусах. Термической обработки не предусмотрено.

    Напомним, НЭО должен построить 5 заводов. Два в Петербурге: на Волхонке (первая очередь уже запущена) и в Левашово. Оставшиеся три — в Ленинградской области: на землях «Островского» карьера в Выборгском районе, во Всеволожском районе на месте выработанного карьера «Дубровка» и на месте карьера «Брандовка» в Оржицком поселении Ломоносовского района. 47news писали, что во все трех случаях планы встретили неприятие со стороны части местных жителей. Главное технологическое отличие областных проектов от внутригородских в том, что первые включают полигоны для неперерабатываемых хвостов.

    При этом на территории бывшего карьера «Островский»» уже идут подготовительные работы. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проект получил в октябре 2022 года.

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