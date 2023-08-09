Невский экологический оператор объявил запрос предложений на строительство комплекса по переработке отходов. Это второй завод компании и первый — в Ленобласти.



Документация опубликована 9 августа, максимальная цена контракта — 12 млрд рублей. Речь идет строительстве в Выборгском районе Ленобласти комплекса по переработке отходов «Островский» вместе со всей пусконаладкой. Окончание работ — не позднее 30 июня 2025 года.

Характеристики завода давно известны, как и технология, их презентовали еще в рамках концепции по обращению с отходами, когда НЭО только стал региональным оператором Петербурге по обращению с отходами. Мощность КПО — 600 тысяч тонн в год, это около 235 автомашин в сутки. На нем будет происходить сортировка и переработка, а кроме того — будет участок размещения отходов, невостребованных для переработки во вторичные продукты, вроде ВМР, RDF или для компостирования. Зона приема отходов, линии сортировки, участок компостирования, очистные сооружения ливневых стоков будут располагаться в полностью закрытых корпусах. Термической обработки не предусмотрено.