Карьер Дубровка в Ленобласти признан водным объектом. Там должен был разместиться один из мусороперерабатывающих заводов НЭО

Федеральное агентство водных ресурсов включило карьер Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области в государственный водный реестр. Судьба комплекса по переработке отходов там теперь туманна.
О том, что обводненный карьер признан поверхностным водным объектом, пишет 10 апреля 47news. Согласно Водному кодексу, использование таких объектов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду. На Дубровке должен был строиться один из трех областных мусороперерабатывающих заводов мощностью 600 тысяч тонн отходов в год, которые проектирует Невский экологический оператор. В компании «Фонтанке» сообщили, что изучают технологические и правовые последствия от признания карьера водным объектом.
Напомним, местные жители неоднократно высказывались против строительства мусороперерабатывающего завода на месте старого карьера. Похожие настроения окружают и две другие областные площадки НЭО — в Оржицком поселении и в карьере «Островский» под Выборгом.
Два петербургских завода должны появиться в Новоселках и на Волхонке. На второй площадке уже построена первая очередь, однако там изначально ситуация была проще: это бывший завод МПБО-2, который фактически попал под реконструкцию. Впрочем, и у городских проектов НЭО есть свои трудности, связанные с запретной зоной вокруг аэропортов, где не может быть объектов, привлекающих птиц.