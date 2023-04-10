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    Карьер Дубровка в Ленобласти признан водным объектом. Там должен был разместиться один из мусороперерабатывающих заводов НЭО

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    Федеральное агентство водных ресурсов включило карьер Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области в государственный водный реестр. Судьба комплекса по переработке отходов там теперь туманна.

    О том, что обводненный карьер признан поверхностным водным объектом, пишет 10 апреля 47news. Согласно Водному кодексу, использование таких объектов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду. На Дубровке должен был строиться один из трех областных мусороперерабатывающих заводов мощностью 600 тысяч тонн отходов в год, которые проектирует Невский экологический оператор. В компании «Фонтанке» сообщили, что изучают технологические и правовые последствия от признания карьера водным объектом.

    Напомним, местные жители неоднократно высказывались против строительства мусороперерабатывающего завода на месте старого карьера. Похожие настроения окружают и две другие областные площадки НЭО — в Оржицком поселении и в карьере «Островский» под Выборгом.

    Два петербургских завода должны появиться в Новоселках и на Волхонке. На второй площадке уже построена первая очередь, однако там изначально ситуация была проще: это бывший завод МПБО-2, который фактически попал под реконструкцию. Впрочем, и у городских проектов НЭО есть свои трудности, связанные с запретной зоной вокруг аэропортов, где не может быть объектов, привлекающих птиц.

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    Комментарии 14

    Гость10 Апр 2023 в 16:21
    Администрация области и ее коммерческая реинкарнация в виде НЭО(оператора по мусору) решили кинуть нас на благополучие!

    Строительство данного полигона планируется в 19 км от Меги - и запах и вредные выбросы будут и в Невском, и в Красносельском , и в Колпинском районе города.

    Администрация области и города через своего горе-оператора хочет обесценить наши инвестиции, отравить наш воздух и воду.

    Сейчас уже выдали положительное заключение на воровство и хищение это экологическому пирату НЭО "государственные эксперты"

    Первые гвозди в крышку наших гробов уже забиты - якобы государственная экспертиза, стоимостью 300 т.р, сказала "все хорошо", можете закапывать петербуржцев и ленинградцев, они только на это и годяться!

    Только открытое выступление против преступной инициативы стоительства полигона Дубровка заставит отменить проект КПО Дубровка

    Каждый из нас может защитить свой дом!

    Действуйте пожалуйста сегодня, у нас нет завтра!
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