В Петербурге после реконструкции открылся аэродром в Левашово, но обещание Валентины Матвиенко продолжает работать

Фото: Дарья Драй /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аэродром в Левашово торжественно — с хлебом и солью — открылся под Петербургом 27 декабря. До этого он два года реконструировался в рамках уникального концессионного соглашения, не имеющего аналогов в современной России — партнерами выступили Министерство обороны и ПАО «Газпром». Минобороны предоставляет свой аэродром, а газовый монополист получает возможность для совместного базирования там рядом с военной авиацией гражданских самолетов. Однако их ждать еще очень долго.



Общая стоимость этого проекта, заявленная военным ведомством, — 10 млрд рублей. Входит ли в эту сумму строительство гражданской части — не уточняется. Ранее СМИ со ссылкой на материалы «Газпрома» называли другую сумму — 41 млрд рублей, что ставит этот проект в один ряд с самыми крупными инфраструктурными проектами Петербурга. Первоначально планировалось, что в рамках концессии «Газпром» должен был получить от военных 198 га вокруг аэродрома, однако позже корпорация ставила на конкурсе перед геодезистами еще более амбициозную задачу — обосновать переход прав к госмонополии сразу на 466 га. К примеру, победитель «конкурса землемеров» должен был подготовить, согласовать и утвердить проектную документацию по изменению границ Курортного лесопарка. Для сравнения, Пулково сейчас занимает около 1000 га.



При этом в заявляемых планах речь шла о пропускной способности в 250 пассажиров в час, то есть даже при наилучших раскладах — 2,2 млн человек в год. В Пулково речь идет о 20 миллионах человек.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главная интрига возникновения в Петербурге второго аэропорта — в данном 12 лет назад губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко (сейчас — спикер Совета Федерации) обещании. В 2009 году, когда заключалось концессионное соглашение на 1,3 млрд евро на строительство нового терминала в Пулково, городские власти давали гарантию, что не будут развивать новых аэропортов в черте города, и даже взяли такое же обязательство у руководства Ленобласти. В частности, таким образом была поставлена точка в многолетних предсмертных мучениях аэропорта Ржевка (который инвестор и владелец — группа «ПТК» когда-то намеревалась перезапустить как раз к 2009 году).

Петербургом уже руководят люди, ничего не обещавшие тогда концессионерам. К тому же решение о стройке в Левашово — на Владимире Путине, так что вряд ли Смольный можно упрекнуть в нарушении обязательств. Тем не менее самым мистическим образом слово Валентины Матвиенко продолжает работать. Несколько лет назад Ленинградская область в одностороннем порядке вышла из соглашения, запустив проект реконструкции аэропорта в Сиверской стоимостью 6 млрд рублей, «заточенного» на авиакомпании-лоукостеры. Благословлял его лично в ту пору министр транспорта Максим Соколов (сейчас — гендиректор «АвтоВАЗа»), после того как военные передали его в муниципальную собственность. Правда, пока принимать регулярные рейсы в Сиверской так и не начали. И уж тем более плачевно окончились планы инвестора по развитию сети региональных аэропортов.



Точно такой же, как у Левашово, статус аэропорта совместного базирования уже довольно давно получил и военный аэродром в Пушкине. Однако Сергей Дранник, гендиректор ЗАО «Промавиа», работающего на этом аэродроме, рассказывает, что по договоренности с военными пока в Пушкин летают только небольшие самолеты региональной авиации Л-410 (19 кресел). Правда, назвать регулярными такие полеты нельзя даже обладая большим оптимизмом. «Последний самолет в этом году прилетел к нам из Вологодской области, но с началом 2022 года ситуация сильно изменилась, — говорит Сергей Дранник. — Наши планы не очень амбициозные, но мы надеемся, что со следующего года удастся возобновить полеты и потихоньку развивать направления в Псковскую, Вологодскую, Архангельскую область и Карелию». В любом случае, говорить о работе Пушкина как полноценного авиаузла, и тем более конкурента Пулково, не приходится.

Торжественное открытие ВПП в Левашово 27 декабря приближает падение монополии Пулково лишь отчасти. Да, в планах «Газпрома» — базировать там авиапарк «Газпромавиа» и обслуживать свои корпоративные перевозки. Однако, во-первых, ситуация в стране сейчас меньше всего способствует развитию гражданской инфраструктуры на военных авиаобъектах. Наглядный пример — Пушкин. Кроме того, и Сергей Дранник тоже говорил об этом, рынок, мягко говоря, просел. Для Пулково достаточно, чтобы отчитаться о пусть небольшом, но росте пассажиропотока в этом году, однако на конкурентов трафика уже очевидно не хватит.

Так что размеренная и явно без опережения графика работа по открытию гражданской части Левашово вполне понятна. К слову, масштабные работы там начались еще весной 2020 года, спустя год городские власти согласовали концепцию облика аэропорта, а в конце этого года на суд публики были представлены детализированные эскизы. Теперь ждем как минимум 2024 года, чтобы увидеть воплощение этих идей в бетоне и стекле. Согласно графику, примерно 6,5 млрд должно было быть освоено в этом году, 25,1 млрд — в 2023-м и 9,2 млрд — в 2024-м. Срок исполнения обязательств — ноябрь 2024 года. Впрочем, ни один из присутствующих на сегодняшней церемонии открытия взлетной полосы так и не смог ответить на вопросы «Фонтанки», когда же в Левашово начнут летать гражданские самолеты и выдерживается ли заданный график.