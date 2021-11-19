Смольный согласовал облик будущего аэропортового комплекса Левашово

По информации с сайта комитета, согласование было выдано 16 ноября. В реестре открытых данных опубликована одна иллюстрация, она показывает развертку со стороны восточного фасада со зданием временного пребывания персонала, служебно-административным зданием летных служб и админстративно-служебным зданием ООО «Газпром Авиа». На втором плане виден фасад аэровокзала.
Разработчиком эскиза является ООО «Ингмар АСБ».
В середине октября на сайте Министерства обороны РФ появилась информация о заключении военным ведомством концессионного соглашения с ПАО «Газпром» о реконструкции военного аэродрома Левашово в Ленобласти и о переоборудовании его в аэродром совместного базирования. Это значит, что хаб будет принимать как военные, так и гражданские воздушные суда.
До конца 2022 года планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной более 2,6 км, а летом 2023 года — строительство новых объектов обеспечения работы аэропорта. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 250 человек в час.
Проект полностью финансирует ПАО «Газпром». Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей.