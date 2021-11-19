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Смольный согласовал облик будущего аэропортового комплекса Левашово

Власти Петербурга согласовали архитектурно-градостроительный облик будущего аэропорта Левашово. Это следует из перечня заключений на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

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По информации с сайта комитета, согласование было выдано 16 ноября. В реестре открытых данных опубликована одна иллюстрация, она показывает развертку со стороны восточного фасада со зданием временного пребывания персонала, служебно-административным зданием летных служб и админстративно-служебным зданием ООО «Газпром Авиа». На втором плане виден фасад аэровокзала.

Разработчиком эскиза является ООО «Ингмар АСБ».

Фото: с сайта комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга
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В середине октября на сайте Министерства обороны РФ появилась информация о заключении военным ведомством концессионного соглашения с ПАО «Газпром» о реконструкции военного аэродрома Левашово в Ленобласти и о переоборудовании его в аэродром совместного базирования. Это значит, что хаб будет принимать как военные, так и гражданские воздушные суда.

До конца 2022 года планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной более 2,6 км, а летом 2023 года — строительство новых объектов обеспечения работы аэропорта. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 250 человек в час.

Проект полностью финансирует ПАО «Газпром». Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей.

Фото: с сайта комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга

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Комментарии (7)

264940801
Министерство обороны и газпром с правительством питера, это чтобы в случае шухера смоги быстренько подтянуть росгвардию.
hedgehog_
газпрём себе аэропорт сделает. это пусть. а как они из своего аэропорт ав свою сосиьку веретенообразную будут добираться? тамж вертолету сесть некуда, а дороги должен какбы город строить.
Dimitry Antonov
Не знаю, что получится в результате. Пока не могу вспомнить ни одного случая, когда кому-нибудь удавалось бы что-то успешно делать совместно с военным ведомством. Изо всех возможных партнёров, военные, пожалуй, самый ненадежный вариант. Может быть и ошибаюсь.
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