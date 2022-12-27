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    Хлеб-соль и мундиры. Аэропорт Левашово открыт, смотрите первые фотографии

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    Фото: Дарья Драй /«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге во вторник, 27 декабря, официально открыли аэродром Левашово. Первым самолётом, севшим на новую полосу, стал многоцелевой транспортный Ан-72.

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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе торжественной церемонии был вывешен флаг, исполнен гимн, гостей встречали караваем. Накануне аэропорт получил сертификат, разрешающий полёты.

    Реконструкция Левашово, в том числе под гражданскую авиацию, началась в октябре 2021 года, когда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром». Стоимость работ оценивалась в 10 млрд рублей. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час. Его обслуживает новейшая техника. 1 июля премьер-министр России подписал распоряжение о возможности совершать с аэродрома международные полёты.

    Фото: Дарья Драй /«Фонтанка.ру»

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