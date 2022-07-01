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    Аэродром «Левашово» стал международным

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    Аэродром «Левашово» открыт для выполнения международных полетов. Такое распоряжение подписал премьер-министр России, сообщает 1 июля «Интерфакс».

    Реконструкция «Левашово», в том числе, под гражданскую авиацию началась в октябре 2021 года. Тогда министерство обороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром». Стоимость реконструкции оценивалась в 10 млрд рублей.

    Согласно плану, предполагалось реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить нужные сооружения и установить аэронавигационное и метеооборудование. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час.

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