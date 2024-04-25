В Петербурге новорожденная девочка умерла на руках у отца после кормления смесью

Новорожденная девочка скончалась в одной из квартир Приморского района Петербурга накануне вечером. Трагедия произошла после того, как отец покормил ребенка смесью. Мужчина пытался самостоятельно реанимировать младенца, но попытки не увенчались успехом. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.
Петербуржец, работающий фотографом, позвонил в скорую в пятом часу вечера. Он рассказал, что его жена родила здоровую дочку месяц назад, но мать забрали в Мариинскую больницу с послеродовыми осложнениями. Так мужчина остался вдвоем с младенцем и старшим сыном.
В среду вечером он, как обычно, кормил новорожденную дочь смесью. Ребенка держал «столбиком», как положено. После этого он положил девочку в коляску и на 20 минут отошел к сыну. Когда вернулся, увидел, что малышка лежит, повернув голову на бок. Присмотревшись, мужчина увидел у нее на лице кровь. Он тут же позвонил в скорую и матери ребенка. По телефону ему объяснили, как сделать искусственное дыхание. Петербуржец следовал всем инструкциям, но действия к положительному результату не привели. Приехавшие медики констатировали смерть новорожденной.
Правоохранительные органы проводят проверку. Ранее мужчина был судим за мошенничество, нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, и за неуплату алиментов.