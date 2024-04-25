В Петербурге новорожденная девочка умерла на руках у отца после кормления смесью

Новорожденная девочка скончалась в одной из квартир Приморского района Петербурга накануне вечером. Трагедия произошла после того, как отец покормил ребенка смесью. Мужчина пытался самостоятельно реанимировать младенца, но попытки не увенчались успехом. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.



Петербуржец, работающий фотографом, позвонил в скорую в пятом часу вечера. Он рассказал, что его жена родила здоровую дочку месяц назад, но мать забрали в Мариинскую больницу с послеродовыми осложнениями. Так мужчина остался вдвоем с младенцем и старшим сыном.

