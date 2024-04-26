В центре Петербурга в упор стреляли в полицейских. Один сотрудник в реанимации, стрелок убит

В Петербурге на Английском проспекте мужчина пытался убить полицейских. «Фонтанка» дает подробности.
Наряд полиции был направлен около 7 утра 26 апреля в квартиру дома 60 на Английском проспекте в Адмиралтейском районе. Полицейских вызвала скорая помощь, прибывшая по этому же адресу по заявке. По данным нашего издания, изначально к медикам обратилась мать пострадавшего: ее сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. Но при появлении врачей он стал вести себя неадекватно.
Когда приехали полицейские, они начали помогать специалистам скорой — поднимать мужчину с дивана, чтобы транспортировать в клинику, и довели его уже до гардероба, где уговаривали одеться. В этот момент мужчина неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет Макарова и в упор выстрелил в сотрудника.
По информации «Фонтанки», второй полицейский (старший сержант, командир взвода) тут же открыл ответный огонь на поражение.
Сотрудник тяжело ранен (пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник), он в реанимации. Нападавший получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Это