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    В центре Петербурга в упор стреляли в полицейских. Один сотрудник в реанимации, стрелок убит

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    В Петербурге на Английском проспекте мужчина пытался убить полицейских. «Фонтанка» дает подробности.

    Наряд полиции был направлен около 7 утра 26 апреля в квартиру дома 60 на Английском проспекте в Адмиралтейском районе. Полицейских вызвала скорая помощь, прибывшая по этому же адресу по заявке. По данным нашего издания, изначально к медикам обратилась мать пострадавшего: ее сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. Но при появлении врачей он стал вести себя неадекватно.

    Когда приехали полицейские, они начали помогать специалистам скорой — поднимать мужчину с дивана, чтобы транспортировать в клинику, и довели его уже до гардероба, где уговаривали одеться. В этот момент мужчина неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет Макарова и в упор выстрелил в сотрудника.

    По информации «Фонтанки», второй полицейский (старший сержант, командир взвода) тут же открыл ответный огонь на поражение.

    Сотрудник тяжело ранен (пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник), он в реанимации. Нападавший получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Это 42-летний Михаил Колосов. «Фонтанка» не нашла его следов в социальных сетях.

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