Падение с лошади привело 13-летнюю петербурженку в реанимацию. В конном клубе нанимают адвоката

Разрывом почки закончилась езда в конно-спортивном клубе для 13-летней петербурженки. Об этом в пятницу, 26 апреля, стало известно «Фонтанке». Девочка упала с лошади накануне, 25 апреля, и в тот же вечер попала в реанимацию.



Дальнейшие события развивались по законам детективного жанра. Как заявила мать пострадавшей, трагедия произошла в конно-спортивном клубе «Лада» на Выборгском шоссе. Этим она сильно озадачила директора клуба Елену Черненко.



«Да, я могу прокомментировать. Представляете, ребенок упал в конно-спортивной клубе «Осиновая роща». Они побоялись ответственности. Мы сегодня были в полиции, выясняли все. Выяснили, что тренер надоумил мать сказать, что ее ребенок упал в другом клубе. Полиция провела действия, благодаря которым было выяснено место, клуб, в котором получил травму ребенок. И там лошадь то ли упала, то ли наступила на ребенка. Я, честно говоря, не в курсе вот этого всего, потому что я не имею отношения к этому клубу, и просто по каким-то причинам они сделали так», — сообщила она «Фонтанке» в телефонном разговоре.

