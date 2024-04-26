В Москве арестован инспектор ДПС по делу о взятке от участника убийства Кирилла Ковалева

Басманный районный суд Москвы отправил под арест сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова. Об этом 26 апреля сообщает официальный телеграм-канал столичных Судов общей юрисдикции.

«Водитель, не имея водительского удостоверения, в целях избежания задержания предложил взятку инспектору ДПС. Бовтунов, согласившись, указал счет, на который водителю следовало перевести денежные средства в сумме 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Суд избрал Бовтунову меру пресечения в виде заключении под стражу до 18 июня 2024 года.

Напомним, трагедия в Москве произошла 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Люблино. По версии следствия, Ковалев приехал за своей девушкой и увидел около ее дома белую Toyota Camry, которую припарковали на тротуаре прямо у подъезда.

Молодой человек сделал замечание водителю иномарки, после чего словесный конфликт перерос в поножовщину . Врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не удалось. Подозреваемого установили сразу — им оказался 21-летний уроженец Азербайджана Шахин Аббасов, который бросился в бега вместе с братом. Его и еще двоих человек задержали в Ростовской области 19 апреля.

Следствие считает, что инспектор ДПС Бовтунов за 30 тысяч рублей позволил скрыться от правоохранителей одному из фигурантов уголовного дела об убийстве. По данным РБК, речь идет об одном из двоюродных братьев Шахина Аббасова.

22 апреля шесть обвиняемых по уголовному делу об убийстве из-за парковки в Москве Кирилла Ковалева были арестованы по решению суда.