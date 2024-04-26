    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.01eur98.72

    В Москве арестован инспектор ДПС по делу о взятке от участника убийства Кирилла Ковалева

    4112
    4 комментария

    Басманный районный суд Москвы отправил под арест сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова. Об этом 26 апреля сообщает официальный телеграм-канал столичных Судов общей юрисдикции.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    По версии следствия, инспектор Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Аббасовым И.Б.

    «Водитель, не имея водительского удостоверения, в целях избежания задержания предложил взятку инспектору ДПС. Бовтунов, согласившись, указал счет, на который водителю следовало перевести денежные средства в сумме 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

    Суд избрал Бовтунову меру пресечения в виде заключении под стражу до 18 июня 2024 года.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Напомним, трагедия в Москве произошла 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Люблино. По версии следствия, Ковалев приехал за своей девушкой и увидел около ее дома белую Toyota Camry, которую припарковали на тротуаре прямо у подъезда.

    Молодой человек сделал замечание водителю иномарки, после чего словесный конфликт перерос в поножовщину. Врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не удалось. Подозреваемого установили сразу — им оказался 21-летний уроженец Азербайджана Шахин Аббасов, который бросился в бега вместе с братом. Его и еще двоих человек задержали в Ростовской области 19 апреля.

    Следствие считает, что инспектор ДПС Бовтунов за 30 тысяч рублей позволил скрыться от правоохранителей одному из фигурантов уголовного дела об убийстве. По данным РБК, речь идет об одном из двоюродных братьев Шахина Аббасова.

    22 апреля шесть обвиняемых по уголовному делу об убийстве из-за парковки в Москве Кирилла Ковалева были арестованы по решению суда.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Арест инспектора ДПС
    ЛАЙК15
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close