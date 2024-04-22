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    Суд арестовал шестерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве москвича из-за парковки

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    Все шесть обвиняемых по уголовному делу об убийстве из-за парковки в Москве Кирилла Ковалева арестованы по решению суда. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила столичная прокуратура.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

    По версии следствия, Аббасов Шахин Низами оглы после сделанного замечания из-за неправильной парковки демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение, а затем сообщил родственникам об инциденте и привлек их к решению конфликта.

    «Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

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    Аббасов Шохрат Низами оглы, как считают следователи, наносил ножевые ранения Ковалеву. Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Шохрата Аббасова арестовали до 18 июня.

    Также такое же обвинение выдвинуто против Шахина Аббасова. Его тоже поместили в СИЗО до 18 июня.

    Кроме того, до 18 июня арестованы Низами Аббасов, Нахид Гусейнов, Бахтияр Аббасов и Исахан Аббасов. Им предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 (соучастие — пособник) и по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

    Трагедия произошла 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице. По версии следствия, Ковалев приехал за своей девушкой и увидел около ее дома белую Toyota Camry, которую припарковали на тротуаре прямо у подъезда. Молодой человек сделал замечание водителю иномарки, после чего словесный конфликт перерос в поножовщину. Врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не удалось. Подозреваемого установили сразу — им оказался 21-летний уроженец Азербайджана Шахин Аббасов, который бросился в бега вместе с братом. Его и еще двух человек задержали в Ростовской области 19 апреля.

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    Комментарии 7

    28089445722 Апр 2024 в 23:34
    Пожизненное всем и на шахты, чтоб не скучали!
    +5−0
    26592706622 Апр 2024 в 23:10
    Силовики Года Нисанова в открытую угрожают родственникам убитого байкера Ковалева. В итоге полиции пришлось принять заявление об угрозах.
    +6−0
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