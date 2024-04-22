Суд арестовал шестерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве москвича из-за парковки

Все шесть обвиняемых по уголовному делу об убийстве из-за парковки в Москве Кирилла Ковалева арестованы по решению суда. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила столичная прокуратура.

Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

По версии следствия, Аббасов Шахин Низами оглы после сделанного замечания из-за неправильной парковки демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение, а затем сообщил родственникам об инциденте и привлек их к решению конфликта.



«Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы судов.



Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Поделиться Поделиться





Аббасов Шохрат Низами оглы, как считают следователи, наносил ножевые ранения Ковалеву. Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Шохрата Аббасова арестовали до 18 июня.



Также такое же обвинение выдвинуто против Шахина Аббасова. Его тоже поместили в СИЗО до 18 июня.



Кроме того, до 18 июня арестованы Низами Аббасов, Нахид Гусейнов, Бахтияр Аббасов и Исахан Аббасов. Им предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 (соучастие — пособник) и по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).