Суд арестовал шестерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве москвича из-за парковки

Все шесть обвиняемых по уголовному делу об убийстве из-за парковки в Москве Кирилла Ковалева арестованы по решению суда. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила столичная прокуратура.
Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
По версии следствия, Аббасов Шахин Низами оглы после сделанного замечания из-за неправильной парковки демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение, а затем сообщил родственникам об инциденте и привлек их к решению конфликта.
«Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Аббасов Шохрат Низами оглы, как считают следователи, наносил ножевые ранения Ковалеву. Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Шохрата Аббасова арестовали до 18 июня.
Также такое же обвинение выдвинуто против Шахина Аббасова. Его тоже поместили в СИЗО до 18 июня.
Кроме того, до 18 июня арестованы Низами Аббасов, Нахид Гусейнов, Бахтияр Аббасов и Исахан Аббасов. Им предъявлены обвинения по
Трагедия произошла 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице. По версии следствия, Ковалев приехал за своей девушкой и увидел около ее дома белую Toyota Camry, которую припарковали на тротуаре прямо у подъезда. Молодой человек сделал замечание водителю иномарки, после чего словесный конфликт перерос в поножовщину. Врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не удалось. Подозреваемого установили сразу — им оказался