Чтобы хотя бы дома была весна. На улицах Петербурга начали продавать пионы, но почему они всегда такие дорогие?

Весна крадется в Петербург сквозь снег и дождь: в городе начали продавать садовые пионы. Но цены как всегда кусаются: за букетик из пяти бутончиков просят 900 рублей, а в специализированных магазинах цена одного цветка — 600–700. Разбираемся, почему так дорого и где купить качественный цветок дешевле.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первые букеты пионов из эконом-сегмента читатели «Фонтанки» 26 апреля заметили у станции метро «Проспект Большевиков». За пять бутончиков просят 900 рублей, за семь — 1 250. Поштучно продают по 180 рублей за цветок, что даже дороже некоторых импортных роз в сетевых магазинах.



«Как мужики будут повышать рождаемость с такими ценами на цветы?» — возмутилась в комментариях под фотографией одна из читательниц телеграм-канала «Фонтанки». Ей парировали двумя способами: «Зачем покупать цветы, когда за эти деньги можно купить что-то вкусненькое?» и «Если нет денег на цветы, может, и не стоит повышать рождаемость?».



Репродуктивные вопросы занимали не всех. Возникло и чисто бизнесовое: «А что так можно? Встать с ведрами и продавать цветы». Де-юре нельзя, де-факто бабушки у метро (у них и ландыши по 300 в наличии) традиционно составляют серьезную конкуренцию цветочным магазинам, где сейчас пионы стоят от 600–700 рублей за цветок. Но и на вид они более крупные и пышные. С такими ценами любителям прекрасного придется жить, пока на рынок в массовом порядке не поступит краснодарский пион, узнала «Фонтанка».

Секрет высокой цены того пиона, который круглый год можно купить в цветочных магазинах, в импортном происхождении. Российские пока не выросли, но как только они поступят в сети, цены на них будут ниже примерно раза в два, сообщила в разговоре с «Фонтанкой» Ольга Чернова, директор цветочного интернет-магазина «Новая Голландия».



По ее словам, как скоро это произойдет — зависит от погоды. Поскольку в Краснодарском крае сейчас жарко, первые поступления ожидаются через неделю-две.

У голландских пионов, по сравнению с российскими, более пышный бутон, при раскрытии создается впечатление, как будто у него больше лепестков. Самый популярный у покупателей — розовый пион. Бордовая расцветка, которая встречается у садовых пионов, продающихся с лотков у метро, обычно гораздо меньше привлекает покупателей. Внешний вид — это единственное различие «магазинных» и садовых пионов, но именно оно — ключевое.



«Если мы говорим про Сару Бернар [сорт], который, вы говорите, стоит 600−700 рублей в рознице, и пион, который продаёт бабушка у метро, — это абсолютно разные два цветка. У садового пиона бутончик с двухрублевую монетку», — отметила предпринимательница.

Но и у садовых пионов сезон тоже пока не наступил. В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого, взглянув на фото «Фонтанки», предположили, что это выгонка. Так называется комплекс работ, ведущих к ускоренному росту растения. Для него искусственно создаются такие условия, чтобы оно могло цвести в несвойственный для себя период. Причем сорт, продающийся с лотка у метро, скорее всего, голландский.



«Раньше начала июня в Ленобласти травянистые пионы не цветут. В нашем саду первые видовые травянистые пионы зацветают в середине мая, затем следует цветение древовидных пионов. Сортовые травянистые цветут во второй половине июня», — рассказали в Ботаническом саду.



Всего в Петербурге и Ленобласти выращивается более 500 сортов пионов. Увидеть все их многообразие можно на выставке, которую Ботанический сад вместе с коллекционерами проводит в июне. Кроме того, в учреждении представлены десятки сортов травянистых пионов, включая коллекцию американских сортов 1930–1940-х годов. Отдельно в пионарии сада представлены 60 сортов древовидных пионов японской селекции префектуры Симанэ.



Желающим подзаработать на любви петербуржцев к пышным и многослойным цветам придется хорошенько поискать поставщика, чтобы конкурировать с ветеранами уличной торговли. «Пионы у нас — Голландия. Не знаю, почему в объявлении написано «Россия». Возможно, это какая-то ошибка», — ответил оператор одного из цветочных магазинов Дмитрий, когда корреспондент позвонил ему по поводу оптовой закупки пионов в Купчино. На популярном сайте с объявлениями была указана привлекательная цена в 110–150 рублей за штуку, однако настоящие оптовые цены — 200–300 рублей, сообщил молодой человек. За эту сумму покупатель получает свежие цветы, которые будут стоять дома не менее 4 дней, и может перепродать их по 1 000 рублей за штуку.



Автор другого объявления, продающий, по его словам, пионы Рубра Плена из Краснодарского края, готов отдать 20 штук по розничной цене в 200 рублей. От ста штук — цена снижается до 150 рублей, от тысячи — до 130. «Вот этот ранний, красно-бордовый, стоит больше недели. Весь цветок приходит в бутоне глухом», — уверяет мужчина.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

